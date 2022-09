La file d’attente pour voir le mensonge de la reine sera temporairement fermée aux nouveaux entrants si elle atteint 10 miles, a-t-il été confirmé.

L’itinéraire pour les membres du public attendant de rendre hommage à Sa Majesté pendant les quatre jours où son cercueil reposera à Westminster Hall s’étend sur 6,9 miles au-dessus de la Tamise et le long de la rive sud jusqu’à Southwark Park.

Mais des canaux de file d’attente en zig-zag de style aéroportuaire ont été installés à la fois dans les jardins du palais Victoria et dans Southpark, augmentant la longueur maximale de la ligne à 10 miles.

Les nouveaux entrants dans la file d’attente seront mis en pause lorsque ce point sera atteint, et seront complètement interrompus à l’approche de l’heure finale de visionnage de 6h30 le lundi, pour essayer de s’assurer que personne qui rejoint la ligne ne sera refoulé à la porte à Westminster Hall.

Le ministère de la Culture a consulté des spécialistes du comportement pour essayer de juger à quel point les files d’attente sont serrées et lentes, afin de se préparer à la manière de gérer ce qui devrait être une opération logistique massive.

Il n’y a aucune estimation officielle du nombre de membres du public qui rejoindront la file d’attente, bien que l’initié ait déclaré qu’ils s’attendaient à “beaucoup plus” que les 200 000 qui ont défilé devant le cercueil de la reine mère en 2002.

À tout moment pendant la mise en état, qui commence à 17 heures mercredi, il y aura plus de 1 000 maréchaux, stewards, bénévoles et policiers sur place pour aider les files d’attente et maintenir l’ordre.

Il s’agit notamment de quelque 779 stewards professionnels par quart de travail, assistés de 100 maréchaux bénévoles de la fonction publique, de 40 scouts adultes, de 30 membres de la secourisme infirmier.

Une dizaine de membres de la Croix-Rouge seront de service pour chaque quart de travail pour aider les personnes dans la file d’attente, ainsi que 30 pasteurs multiconfessionnels coordonnés par Lambeth Palace et six samaritains pour aider en cas de crise personnelle vécue par les participants.

Au total, quelque 140 volontaires de la Croix-Rouge, 120 des Scouts, 170 de l’Armée du Salut et 600 de l’Ambulance Saint-Jean participeront à l’opération, avec 1 500 militaires en stand-by en cas de besoin.

Plus de 500 toilettes portables ont été installées le long de la route, et le South Bank Center et la Tate Britain ouvrent leurs installations aux files d’attente.

Des bracelets colorés et numérotés permettront aux individus de reprendre leur place dans la file d’attente après être allés aux toilettes ou aller chercher de la nourriture et des boissons.

Et les stewards ont été informés pour faire attention à toute personne aux prises avec la longue attente, afin qu’ils puissent être emmenés pour des pauses avant de retourner dans la file d’attente, le cas échéant.

Des estimations des temps d’attente seront émises par la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) via les réseaux sociaux, ainsi que par des stewards sur le terrain et de grands écrans qui ont été érigés le long du parcours.

Les personnes arrivant aux Chambres du Parlement se verront dire qu’elles ne doivent pas s’attarder une fois à l’intérieur, mais doivent maintenir la file d’attente en mouvement continu lorsqu’elles traversent Westminster Hall en deux lignes – une de chaque côté du catafalque sur lequel le cercueil de la reine sera placé .