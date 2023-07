La file d’attente de Wimbledon a été condamnée par les fans comme la « pire » qu’ils aient jamais vue, car les organisateurs ont averti les nouveaux arrivants le jour de l’ouverture qu’il était très peu probable qu’ils entrent sur le terrain.

Le ciel bleu et le soleil présents tôt lundi matin ont disparu alors que le sud-ouest de Londres a été frappé par la pluie dans l’après-midi, suspendant le jeu sur certains courts.

Les organisateurs ont conseillé aux gens de ne pas se déplacer pour rejoindre la file d’attente juste avant midi.

Wimbledon a tweeté: « Nos terrains devraient être à pleine capacité aujourd’hui, ce qui signifie que ceux qui sont déjà dans la file d’attente attendront plusieurs heures pour être admis. Nous conseillons aux personnes ayant l’intention de faire la queue aujourd’hui de ne pas se rendre à Wimbledon. »

Les dispositions en matière de sécurité à Wimbledon ont été « renforcées » à la suite d’une série de manifestations environnementales lors d’autres grands événements sportifs.

Le groupe de lutte contre le changement climatique Just Stop Oil a perturbé le deuxième test Ashes à Lord’s, la finale de rugby Gallagher Premiership à Twickenham et le championnat du monde de snooker entre avril et juillet.

Becky Deeming, responsable des communications et des événements à Londres, a déclaré qu’un steward lui avait dit que les retards étaient le résultat de mesures de sécurité plus strictes en raison de préoccupations concernant d’éventuelles manifestations.

Mme Deeming a déclaré: « L’un des stewards a déclaré qu’il craignait que des manifestants n’arrivent après avoir vu des manifestants aux Ashes, alors ils effectuaient des fouilles de sacs supplémentaires pour tout le monde. »

Le joueur de 29 ans est arrivé lundi à 3 h 45 pour faire la queue et est entré sur le terrain à 13 h 15.

« Il n’y avait pas d’eau, nulle part où s’asseoir, c’était la plus longue file d’attente », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde autour de nous l’avait fait plusieurs fois et ils ont dit: » Nous ne l’avons jamais vu comme ça.

« Les gens se levaient et partaient. »

Filip Reha, qui s’est envolé pour Londres depuis la République tchèque pour le tournoi, a également déclaré avoir entendu dire que des retards étaient causés par des problèmes de sécurité.

Le joueur de 30 ans a déclaré qu’il était allé à Wimbledon quatre fois, avant d’ajouter: « C’est le pire moment que j’ai vu. Normalement, nous y allions vers 8 heures du matin et nous rentrions vers 12h30.

« Cette fois, c’est terrible.

La directrice générale de l’AELTC, Sally Bolton, a déclaré aux journalistes: « Bien sûr, nous avons tenu compte de ce que nous avons vu ailleurs, donc la sécurité a été renforcée à divers endroits autour du terrain. »

Elle a ajouté: « Nous sommes vraiment confiants dans les mesures que nous avons prises mais je pense, comme nous l’avons vu lors d’autres événements sportifs, nous ne pouvons rien garantir, mais nous sommes extrêmement confiants que les mesures que nous avons prises place sont les bonnes mesures et nous sommes prêts à faire face à quelque chose si cela se produit. »

Elle a déclaré aux journalistes qu’il y avait une « fouille à 100% des sacs » et une « fouille sélective au corps » à toutes les portes – cette dernière étant effectuée « sur la base du renseignement ».

Mme Bolton a également déclaré que le club travaillait avec des agents de détection comportementale de la police métropolitaine.

« Ils ne sont pas une nouveauté cette année. Nous les avons chaque année. Donc, encore une fois, ils font partie de notre opération cette année et d’une manière légèrement améliorée et recherchent peut-être des choses légèrement différentes de ce qu’ils feraient n’importe quelle autre année », dit-elle.

Substances interdites à Wimbledon La poussière de craie et les substances en poudre ont été interdites à Wimbledon cette année, ont déclaré les organisateurs. Le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a déclaré qu’il s’agissait de nouveaux articles interdits qui n’étaient pas répertoriés en 2022. Cela survient alors que les dispositions de sécurité du tournoi ont été renforcées à la suite d’une série de manifestations environnementales lors d’autres grands événements sportifs.

Le site Web de Wimbledon contient une liste d’articles interdits, notamment des attaches de câble, de la colle, des chaînes et des cadenas.

Le site Web indique clairement que les visiteurs avec un article interdit « peuvent se voir refuser l’entrée ou être expulsés du terrain » et que tout article remis comme condition d’entrée ne peut être récupéré.

La police métropolitaine a déclaré: « Une opération de police est en place pour les championnats, comprenant des officiers généralistes et spécialisés, pour prévenir le crime et le désordre et pour être en mesure de fournir une réponse efficace et rapide à tout incident émergent sur le site et à travers Londres. . »

Les spectateurs ont été invités à emporter des imperméables et des parapluies et à se préparer à des averses dispersées.

Des avertissements avaient également été émis concernant une perturbation potentielle des voyages, Aslef ayant déclaré le mois dernier que ses membres retireraient les heures supplémentaires non contractuelles avec 16 des 35 opérateurs ferroviaires du pays pendant six jours à partir de lundi.

Le concours se déroulera jusqu’au 16 juillet.