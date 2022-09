La file d’attente de la reine Elizabeth II dans 14 heures

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’excitation était évidente parmi les milliers de personnes qui se sont jointes à la file d’attente pour voir la reine Elizabeth II en état vendredi matin.

La ligne mesurait plus de six miles de long, avec un temps d’attente estimé à plus de 10 heures.

Tout le monde ne le savait pas ; ce serait plusieurs heures de plus que cela.

8h50

Après être arrivée des États-Unis seulement 24 heures auparavant, j’ai rejoint la file d’attente à 8 h 50, heure locale, à Southwark Park avec ma mère, Rosa De-Kelly. Ma tante, Annie Bazan, nous a également rejoint, étant arrivée de Birmingham à 6h45

LIGNE POUR VOIR LE CERCUEIL DE LA REINE ELIZABETH EN PAUSE ALORS QUE L'ATTENTE ATTEINT 14 HEURES

10h05

Nous nous sommes rapidement liés d’amitié avec les quelque 10 personnes qui nous entouraient dans la file d’attente et avons reçu notre première série de nouvelles : la file d’attente avait été temporairement interrompue pendant les six heures suivantes. Si notre groupe n’avait eu qu’une heure de retard, nous n’aurions pas dû faire la queue. Heureusement, nous étions déjà engagés.

Étonnamment, les deux ou trois premières heures ont passé très vite. Le moral était bon et nous avons appris qu’il y avait des gens de tout le pays : Bath, Manchester, Bedfordshire. Nous avons également parlé avec la police et la sécurité, notant que beaucoup d’entre eux avaient voyagé de l’extérieur de Londres. Certains policiers sont venus jusqu’à quatre heures, de Cornwall et du Devon.

MAINTENANT : la ligne à voir #Reine Elizabeth IILe cercueil de a été temporairement suspendu pendant SIX heures, la ligne atteignant sa pleine capacité pour la première fois depuis son ouverture. Heureusement, je fais la queue depuis déjà une heure. Plus tard, je n’aurais pas pu participer. pic.twitter.com/iEUAV5WHEL – Claudia Kelly-Bazan (@ClaudiaKellyB) 16 septembre 2022

12h50

Ce n’est que vers 13 heures que les gens ont eu faim, cherchant de la nourriture partout où ils pouvaient. De nombreuses personnes de notre groupe ont eu du mal à trouver des sandwichs ou de la nourriture appropriée avec de la nourriture. Tout le monde avait préparé avec de l’eau et beaucoup de collations, mais pas beaucoup de repas ??

Quatre heures après le début de l’expérience, alors que tout le monde commençait à trouver de la nourriture, la plupart des gens étaient assis dès qu’ils en avaient l’occasion. Ce n’est que dans 2 heures que j’ai enfin déjeuné. Ma mère et ma tante avaient quitté la file d’attente pour aller de l’avant et trouver un endroit pour s’asseoir et se reposer. Quand nous les avons rattrapés, ils avaient une pizza margherita qui m’attendait de Pizza Express.

5 heures dans la file d’attente pour voir le #Reine gisant en état. Jusqu’à présent, les esprits parmi les gens sont encore très agités, mais beaucoup ont faim et cherchent à déjeuner 👀 Presque jusqu’à Tower Bridge, puis c’est un autre mile jusqu’à London Bridge. pic.twitter.com/AmqavlBUip – Claudia Kelly-Bazan (@ClaudiaKellyB) 16 septembre 2022

14h42

Avant que j’aie eu la chance de manger ma pizza, nous avons atteint notre prochaine grande étape. Enfin, nous avions atteint Tower Bridge où nous avons pu obtenir nos bracelets jaune vif pour être officiellement autorisés à voir la reine allongée en état.

Daniel, qui avait amené ses deux jeunes enfants, a capturé le moment avec une simple phrase : “Ces bracelets sont comme un insigne d’honneur.”

Au fur et à mesure que nous avancions dans la file, nous avons commencé à faire des paris. À quelle heure pensions-nous arriver à la fin ? Certains ont dit 17h30, 18h30 ou 20h. Un seul d’entre nous s’est retrouvé avec la bonne estimation : un peu avant minuit.

17h14

Environ 8 heures après le début de notre voyage, nous avons entendu des nouvelles choquantes qui nous ont rendus très reconnaissants. La file d’attente a été rouverte maintenant et le temps d’attente estimé était de plus de 24 heures.

À ce moment-là, il faisait plus froid avec de fortes rafales de vent forçant beaucoup d’entre nous à mettre des chapeaux et des manteaux. Nous étions reconnaissants d’être 8 heures dans la ligne au lieu de commencer à la fin.

Nous étions maintenant plus près de la City de Londres et les hommages à la reine devenaient plus fréquents et plus perceptibles. Il y avait plus de musique live spécialement pour divertir la foule dévouée. Il y avait même des membres d’une “équipe de foi” qui étaient là pour donner des mots d’encouragement et de conseils.

Autre nouvelle passionnante : la star du football David Beckham faisait la queue avec nous. Il avait parlé aux médias après 12 heures de file d’attente, partageant qu’il s’était joint quelques heures avant notre groupe à 2 heures du matin.

19h47

Le soleil a commencé à se coucher et l’atmosphère a radicalement changé. Le temps était maintenant sombre, froid et venteux. Les gens semblaient ralentir dans la ligne et les niveaux d’énergie ne peuvent être décrits que comme engagés mais concernés. À ce moment-là, beaucoup s’inquiétaient du temps qu’il nous restait et avaient abandonné notre jeu de devinettes.

Alors que nous devenions amis avec le personnel de sécurité pour passer le temps, nous avons commencé à leur demander nerveusement combien de temps ils pensaient qu’il faudrait jusqu’à la fin. Les réponses étaient concernant : 2-3 heures. Malgré les estimations décourageantes, la mentalité s’était déplacée vers la détermination, une femme disant : « Nous sommes arrivés jusqu’ici, nous devons aller jusqu’au bout ».

Le soleil commence à se coucher car nous avons fait la queue pendant 11 heures. La mentalité de beaucoup autour de moi s’est transformée en… “nous sommes arrivés jusqu’ici, nous devons aller jusqu’au bout.” Tout le monde est déterminé à rendre hommage à #Reine Elizabeth pic.twitter.com/65G8J0skTP – Claudia Kelly-Bazan (@ClaudiaKellyB) 16 septembre 2022

21h03

Lorsque nous avons finalement traversé Lambeth Bridge et sommes entrés dans Westminster, nous étions 12 heures dans notre attente. Un homme avec le personnel de sécurité nous a dit qu’il nous restait 2,5 milles. Beaucoup de membres de notre groupe n’arrivaient pas à comprendre les calculs et ont décidé de continuer sans y penser. Maintenant que nous étions dans la dernière ligne droite, les gens avançaient avec détermination et motivation pour accomplir ce qui était devenu une mission. Alors que la ligne se déplaçait maintenant à un rythme plus rapide, j’ai commencé à ressentir le décalage horaire. Cependant, moi aussi j’étais maintenant déterminé à finir et j’ai choisi d’ignorer la nausée et de prendre de grandes respirations à la place.

22h26

Nous savions que nous devions être proches. Le personnel de sécurité et la police ont commencé à crier par-dessus les bavardages de la foule à propos de ce qui figurait sur la liste des interdictions d’entrer à l’intérieur de Westminster Hall. Parmi les objets évidents figuraient des objets pointus, des sacs à dos plus grands, des briquets, etc. Mais l’un des articles inattendus qui a bouleversé beaucoup de gens était le désinfectant pour les mains. Lorsqu’on lui a demandé, un agent de sécurité a dit que ce n’était pas autorisé parce que c’était “inflammable”.

22h43

Alors que nous pensions que le passage par la sécurité de style aéroportuaire prendrait le plus de temps, c’était en fait l’une des parties les plus rapides de la file d’attente, prenant moins de 5 minutes. À quelques centaines de mètres de l’endroit où nous sommes sortis de l’autre côté de la sécurité, nous étions aux portes de Westminster Hall.

Nous sommes entrés et l’ambiance a changé instantanément. C’était maintenant silencieux, sombre, douloureux.

Lorsque nous sommes entrés, nous faisions partie des groupes chanceux. Au lieu d’avancer constamment, nous étions immobiles à regarder devant nous pendant qu’il y avait un changement de garde, nos yeux allant et venant des gardes au cercueil de la reine si joliment placé au centre avec la couronne impériale sur le dessus.

Finalement, les gens ont recommencé à passer devant le cercueil. Notre groupe avait été divisé en quatre lignes passant devant la Reine. La plupart ont incliné la tête, certains ont fait une révérence, certains ont fait le signe de la croix, d’autres ont simplement marché en silence. J’ai choisi de faire la révérence, d’incliner la tête et de faire le signe de la croix alors que les larmes coulaient sur mes joues.

22h53

Avec un dernier regard vers la reine, nous avons quitté Westminster Hall et c’était fini.

Après 14 heures debout et en plein air, nous avions rendu hommage à la reine et nous étions tous d’accord : cela valait la peine d’attendre.

Claudia Kelly-Bazan est une productrice de terrain basée à Atlanta. Vous pouvez la suivre sur Twitter @ClaudiaKellyB ou Instagram @News_And_Shoes