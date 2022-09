La file d’attente britannique pour le cercueil de la reine Elizabeth II comptait 250 000 personnes

LONDRES – Environ un quart de million de personnes ont vu le cercueil de la reine Elizabeth II alors qu’elle reposait pendant quatre jours à Westminster Hall, dans le centre de Londres, selon les chiffres préliminaires publiés par le gouvernement britannique. Les membres du public souhaitant rendre un dernier hommage après la mort de la reine le 8 septembre ont dû faire la queue – ou faire la queue – qui s’est tellement allongée sur quatre jours que les temps d’attente ont atteint 24 heures à un moment donné. La ligne a même dû être interrompue pendant un moment, puis il y avait une file d’attente pour la file d’attente.

Les premières estimations suggèrent que plus de 250 000 personnes « sont passées par le Parlement » pour voir le cercueil de la reine, a déclaré mardi matin la secrétaire britannique à la Culture, Michelle Donelan, aux radiodiffuseurs britanniques. Alors que certains qui sont entrés dans Westminster Hall ont pu contourner la file d’attente – y compris les législateurs et leurs invités, les journalistes accrédités et les dignitaires étrangers invités aux funérailles de la reine – la plupart auraient dû faire la queue, dans de nombreux cas du jour au lendemain.

S’il est confirmé, le chiffre serait nettement inférieur aux estimations avancées par certains responsables plus tôt. Reuters a rapporté jeudi qu’environ 750 000 personnes au total devaient défiler devant le cercueil de la reine à Westminster Hall.

Kylie Galloway, porte-parole du Guinness World Records, a déclaré au Washington Post dans un e-mail que l’organisation des records du monde avait pris contact avec le gouvernement britannique pour aider à corroborer les chiffres. “Nous ne pouvons pas encore confirmer de record, mais nous y réfléchissons”, a-t-elle déclaré. Dans un article précédent, Guinness a déclaré que la ligne pourrait “bien faire partie d’un événement record”.

L’estimation de la taille des foules – que ce soit lors de manifestations, de rassemblements politiques ou dans les files d’attente – est un exercice difficile et souvent controversé qui peut avoir des implications politiques si les responsables veulent minimiser ou exagérer la participation.

La période de deuil national de 10 jours pour la reine, qui s’est terminée lundi par des funérailles d’État élaborées à l’abbaye de Westminster, a été pleine de démonstrations accrocheuses du pouvoir de la monarchie. Mais la file d’attente était un moment désordonné, drôle et uniquement humain au milieu de tout l’apparat répété. Joueur de foot célèbre David Beckham était dans la file d’attente pendant 13 heures et a raconté à Good Morning America comment il avait survécu à l’épreuve avec des Pringles, des citrons sorbets, du café, des sandwichs et des beignets. Le roi Charles III et le prince William se sont arrêtés à l’improviste dimanche pour saluer les sympathisants.

Les gens ont fait la queue pendant plus de sept heures pendant la nuit pour voir la reine Elizabeth II en état à Westminster Hall le 14 septembre. (Vidéo : Alexa Juliana Ard, Karla Adam/The Washington Post)

Certaines personnes en deuil ont dû attendre 24 heures. Il y a eu des difficultés pour certains — les Service d’ambulance de Londres a déclaré avoir traité 2 012 patients dans la file d’attente, dont 240 emmenés à l’hôpital – alors que les températures ont chuté de nombreuses nuits et que les gens se sont blottis sous des couvertures et des tentes pour rester au chaud.

Le dernier groupe de personnes en deuil qui ont émergé de leur visionnement vers 6 h 30 lundi matin avait fait la queue, fait la queue et fait la queue toute la nuit.

Le Washington Post s’est adressé aux premières et dernières personnes dans la file d’attente. Vanessa Nanthakumaran, assistante administrative et toute première personne dans la file d’attente, est arrivée lundi matin et a campé dehors pendant deux nuits. Comme beaucoup, elle a dit qu’elle était là “pour faire partie de l’histoire”.

Pour Christina Heerey, la dernière personne dans la file d’attente, il était si important de voir la reine allongée en état qu’elle l’a fait deux fois.

Dans la file d’attente épique pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II, ils étaient les derniers

Au cours des quatre jours qui ont commencé mercredi à 17 heures et se sont terminés lundi à 6h30, la file d’attente est devenue un objet de fascination tant au pays qu’à l’étranger, avec un traqueur gouvernemental dédié et des comptes de médias sociaux parodiques.

Certains ont surnommé la file d’attente “la ligne Elizabeth”, qui est aussi le nom d’une nouvelle ligne de métro. La file d’attente pour la file d’attente (oui, il y en avait une) a été surnommée QEII, un double sens ludique pour la ligne et la reine.

Pour beaucoup, ce fut une affaire étonnamment joyeuse, avec des personnes de tous âges et de toutes nationalités, dont beaucoup avaient un lien avec la reine.

Choisissez une personne au hasard parmi la foule, comme l’a fait la correspondante de l’Australia Broadcasting Company Barbara Miller – en direct – et vous vous êtes peut-être retrouvé à parler à l’ancien représentant de la reine au Parlement, le soi-disant Black Rod, David Leaky, qui a passé des années à aider organiser les funérailles de la reine. (Miller reconnaissait hilarante son ignorance avant de transformer la conversation en une conversation fascinante sur la relation de Leakey avec la reine et ses réflexions sur la frustration du nouveau roi avec un stylo qui fuit.)

Un moment inestimable où @abcnews parle à un membre du public au hasard dans la file d’attente pour rendre hommage à Sa Majesté et la personne s’avère être l’ancien Black Rod ! Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le rôle, il a dit “Eh bien, vous avez un Black Rod en Australie” 🤣pic.twitter.com/PHhyqddlKQ —Aaron Rankin (@Aaron_R_Rankin) 15 septembre 2022

David Hatchett, 44 ans, de l’est de Londres, a été parmi les derniers à voir le cercueil de la reine. Il a dit que de grandes quantités de thé l’avaient aidé à traverser son épreuve de neuf heures et la petite conversation avec de nouveaux amis – bien que d’une manière très britannique.

Il a dit qu’il y avait beaucoup de « discussions polies avec des gens que vous ne connaissez pas vraiment… Nous avons échangé des anecdotes, compris les motivations des gens pour vouloir être là, il y avait une camaraderie à ce sujet. Ce n’est pas comme si nous partagions les histoires de toute notre vie », a-t-il ajouté.