La FIH s’excuse pour une erreur technique lors de la demi-finale Inde-Australie de hockey féminin

La Fédération internationale de hockey (FIH) a présenté des excuses pour la gaffe commise lors de la fusillade entre la demi-finale de hockey féminin des Jeux du Commonwealth entre l’Inde et l’Australie, qui a permis aux Hockeyroos de reprendre un tir qui a été sauvé par la gardienne indienne Savita.

Le gardien indien Savita avait sauvé le tir d’Ambrosia Malone, mais les arbitres sont rapidement intervenus et ont demandé qu’il soit repris car le chronomètre avait mal fonctionné et n’avait pas démarré.

L’Australie a de nouveau tiré et cette fois, elle a marqué et a remporté la fusillade 3-0, mettant fin à un retour impressionnant de l’équipe indienne qui avait mené 0-1 pendant une grande partie du match avant de revenir pour égaliser en le quatrième trimestre.

“Lors de la demi-finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 entre l’Australie et l’Inde (femmes), les tirs au but ont commencé par erreur trop tôt (le chronomètre n’était pas encore prêt à fonctionner), ce dont nous nous excusons”, a déclaré la FIH dans un communiqué. Samedi.

La FIH a cependant défendu la décision de reprendre la pénalité mais a promis d’examiner attentivement l’incident pour éviter des problèmes similaires à l’avenir.

«Le processus en place pour de telles situations est que la séance de tirs au but doit être reprise, ce qui a été fait. Cet incident sera soigneusement examiné par la FIH afin d’éviter tout problème similaire à l’avenir », a déclaré la FIH dans son communiqué.

La décision de l’arbitre a fait l’objet de vives critiques en Inde avec le hashtag #cheating tendance sur les réseaux sociaux.

Janneke Schopman, entraîneure en chef de l’équipe indienne de hockey féminin, et la gardienne et skipper Savita Punia ont exprimé leur mécontentement face à la décision de l’arbitre. L’entraîneur a été cinglant dans ses commentaires et a déclaré que “les gens qui ne comprennent pas le sport prennent ces décisions”.

