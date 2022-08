La FIH satisfaite du nouveau projet de constitution de HI, aucune menace pour le tirage au sort de la Coupe du monde le 8 septembre

La Fédération internationale de hockey a clarifié lundi les élections de Hockey India, affirmant que le projet de constitution révisé envoyé par le Comité des administrateurs (CoA) qui dirige le sport dans le pays est pleinement conforme aux statuts de l’organisme mondial.

La FIH a également déclaré que le tirage au sort de la Coupe du monde de hockey masculin, qui sera organisée conjointement par Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier de l’année prochaine, aura lieu comme prévu le 8 septembre.

“La dernière correspondance reçue de la CoA aujourd’hui est conforme aux pourparlers tenus entre la CoA et la FIH en Inde le 17 août”, a déclaré Nicolas Maingot, directeur principal des communications de la FIH, à PTI.

“En ce qui concerne le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde masculine, il aura lieu comme déjà annoncé le 8 septembre.”

L’incertitude récente sur les élections de HI a été révélée à la suite d’informations selon lesquelles le PDG de la FIH, Thierry Weil, a écrit un e-mail sévère à CoA, accusant le comité de trois membres de s’écarter du mémoire en trois points de la Haute Cour de Delhi lors de la rédaction de la nouvelle constitution.

Weil aurait déclaré que la CoA avait apporté des modifications inutiles à la constitution et avait rompu la confiance de la FIH après que les deux parties étaient parvenues à un accord commun lors d’une réunion ici il y a 11 jours.

Weil a également menacé d’annuler la cérémonie de tirage au sort si le CoA ne se conformait pas à l’ordonnance de la Haute Cour.

La Haute Cour de Delhi avait suspendu le conseil d’administration de HI en mai, qualifiant le poste illégal de président à vie occupé par l’ancien président de l’Association olympique indienne Narinder Batra et les droits de vote de la PDG de HI Elena Norman d'”inconstitutionnels” et en violation du Code national du sport. .

La Cour a ensuite nommé un CoA de trois membres, dirigé par l’ancien juge de la Cour suprême (ret) Anil R Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Zafar Iqbal pour mettre de l’ordre dans la maison HI.

