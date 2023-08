La FIH s’apprête à abandonner les nouvelles règles proposées pour le coin des pénalités: le président de la FIH, Tayyab Ikram

Les essais proposés pour modifier les règles des coins de pénalité ont été abandonnés, a déclaré vendredi le président de la FIH, Tayyab Ikram, au stade Mayor Radhakrishnan de Chennai, en marge du Trophée des champions d’Asie.

« La FIH a décidé de suspendre voire d’abandonner le nouveau procès en coin de pénalité. Le format que nous avons proposé auparavant, nous ne l’envisagerons pas pour essai. Nous allons délibérer sur d’autres options mais nous sommes très favorables au maintien du coin de pénalité dans le même format », a déclaré Ikram.

« Si nous le changeons, ce sera autour du même format avec des manières plus dynamiques. Dans tous les cas, nous ne transigerons sur aucune mesure qui conduira à un jeu dangereux et mettra en péril la sécurité de nos athlètes. C’est quelque chose que nous voulons nous assurer.

Selon la nouvelle règle proposée, tous les attaquants, à l’exception du poussoir à la ligne arrière, devaient commencer à au moins 5 mètres à l’extérieur du cercle de frappe – appelé le «D» qui est à 12 mètres du poteau de but.

Le ballon doit voyager à l’extérieur de la ligne pointillée, qui est à cinq mètres au-delà du « D », avant de pouvoir être renvoyé dans le cercle de frappe pour un tir au but.

La FIH a d’abord été tentée de modifier et de mettre en œuvre les nouvelles règles afin de réduire le risque d’avoir à être frappé par un tir direct et de supprimer également le besoin de porter un équipement de protection supplémentaire pendant le jeu. Mais maintenant, la FIH a revendiqué sa revendication et continuera de suivre les anciennes règles.

« Il n’y avait aucune pression de la part de qui que ce soit. C’est une véritable évaluation. La chose principale est que nous voulons garder le coin de pénalité aussi compact que possible. Cela améliore non seulement le nombre de buts marqués, mais cela donne également du glamour à notre sport. Nous voulons que cela reste ainsi. Mais nous devons continuer à travailler pour améliorer la sécurité de nos athlètes. »