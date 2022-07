La FIH organisera la Pro League en cinq blocs de temps à partir de la saison 2023-24

A partir des saisons 2023-24, les matches de la FIH Pro League se dérouleront en cinq fenêtres temporelles (ou “blocs”), a décidé le comité exécutif de la Fédération internationale de hockey (FIH).

La FIH a modifié le format de la Pro League afin de ne pas perturber le calendrier des compétitions, tournois et ligues de clubs nationaux.

« Ce changement a été confirmé pour les trois éditions suivantes au moins. Entre autres, cela aidera de manière significative pour la planification des compétitions interclubs », a informé la FIH dans un communiqué de presse samedi.

La Pro League, pour les hommes et les femmes, est la ligue professionnelle phare organisée par la FIH impliquant neuf équipes dans les deux sections qui est également une compétition de qualification pour la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. L’événement a débuté en 2019 sur une base aller-retour de janvier à juin. En raison de la pandémie de Covid-19, la Pro League s’est tenue d’octobre à juin lors de la saison 2021-22, tout comme le sera l’édition 2022-23.

Entre-temps, le conseil d’administration de la FIH a également confirmé que l’Afrique du Sud accueillera la prochaine Coupe du monde de hockey en salle de la FIh 2023, qui a été reportée pour des raisons liées à Covid.

L’événement se déroulera à Pretoria du 5 au 11 février 2023.

Lors d’une réunion tenue vendredi à Terrassa, en Espagne, à l’occasion de la Coupe du monde féminine de hockey de la FIH en Espagne et aux Pays-Bas 2022, le comité exécutif de la FIh (CE) de la FIH a exprimé ses remerciements et ses félicitations aux deux comités d’organisation locaux, aux équipes participantes, officiels et bénévoles pour avoir organisé un événement aussi réussi.

La prochaine réunion du Bureau Exécutif aura lieu le 3 novembre, en amont du Congrès de la FIH qui se tiendra virtuellement les 4 et 5 novembre 2022.

