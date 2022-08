La FIH annonce les sites de la Pro League pour la saison à venir ; Rourkela ajoutée comme deuxième ville hôte indienne

Le Rourkela d’Odisha a été ajouté mardi en tant que deuxième site indien, en plus de Bhubaneswar, pour la prochaine saison de la FIH Pro League qui débutera en octobre avec les matchs qui se dérouleront dans le stade construit pour accueillir la Coupe du monde masculine en janvier.

Un tout nouveau stade a été construit à Rourkela pour accueillir certains des matches de la Coupe du monde masculine de la FIH qui se déroulera du 13 au 29 janvier.

Le stade Kalinga de Bhubaneswar, qui accueillera la plupart des matchs de la Coupe du monde, est l’autre site indien qui accueillera également des matchs de la FIH Pro League.

Les autres sites qui accueilleront des matchs de la FIH Pro League du 28 octobre 2022 au 5 juillet 2023 sont Newcastle et Hobart en Australie, Mendoza et Santiago del Estero en Argentine, Anvers (Belgique), Londres, Eindhoven et Amsterdam aux Pays-Bas, et Christchurch et Wellington en Nouvelle-Zélande.

“Comme déjà annoncé en mars, un nouveau calendrier – basé sur une série de ‘mini-tournois’ où plusieurs équipes se réuniront dans un même lieu pour jouer deux matchs les uns contre les autres – entrera en vigueur pour cette nouvelle saison de Pro League”, a déclaré le a déclaré la FIH dans un communiqué.

« Ce format aura un impact positif majeur sur le bien-être des joueurs et sur l’environnement, grâce à une réduction substantielle du nombre de déplacements nécessaires pour chaque équipe et les officiels.

“Un autre grand avantage de ce format révisé est qu’il augmente le nombre de dates disponibles pour que les athlètes puissent concourir dans leurs ligues nationales et leurs compétitions de clubs”, poursuit le communiqué.

La FIH a également déclaré qu’elle mettra en œuvre le système de promotion et de relégation à partir de la prochaine saison de Pro League.

Alors que l’équipe qui termine dernière sera reléguée comme d’habitude, l’équipe qui remportera la nouvelle Coupe des Nations FIH 2022 sera promue en Pro League en 2023.

“L’intégration du principe de promotion-relégation ajoutera considérablement à l’excitation autour de la Pro League. De plus, le nouveau format est bénéfique pour tout le monde, athlètes, associations nationales, clubs et supporters en particulier », a déclaré le PDG de la FIH, Thierry Weil.

« Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux sites pour cette saison ; c’est formidable pour la croissance de notre sport! Nous attendons avec impatience la quatrième édition de la FIH Hockey Pro League ! il ajouta.

