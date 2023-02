La FIH annonce les quotas continentaux pour les éliminatoires olympiques de Paris 2024

Image représentative du hockey (Photo AFP)

Le pays hôte, la France, obtiendra une place directe dans les deux sections et cinq champions continentaux de l’African Hockey Road à Paris 2023, des Jeux panaméricains 2023, des Jeux asiatiques 2023, de l’EuroHockey Championship 2023 et de la Coupe d’Océanie 2023 se qualifieront également directement. La FIH organisera deux tournois de qualification olympique, composés de huit équipes chacune, soit 16 équipes au total, qui se tiendront au début de 2024 pour les six places restantes.