La figurine de cire de Cristiano Ronaldo fait ses débuts chez Madame Tussauds

Alors que la Coupe du monde doit débuter demain au Qatar, Cristiano Ronaldo a dévoilé vendredi soir sa nouvelle statue de cire pour le musée de cire Madame Tussauds à New York.

Ce faisant, le capitaine du Portugal est devenu le premier athlète à accomplir un “Times Square Makeover”.

RONALDO FAIT LA PROMOTION DU PORTUGAL SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

La révélation de la statue fait partie de l’initiative de marketing de la marque de destination Visit Portugal visant à promouvoir le tourisme sur le marché nord-américain.

L’événement a attiré l’attention d’une foule nombreuse alors que le visage de Ronaldo apparaissait sur les panneaux d’affichage numériques de Times Square.

L’homme de 37 ans a été époustouflé par la figure de cire, en particulier les détails saisissants des cheveux et des yeux, a déclaré : «Le visage est incroyable Imaginez deux Ronaldo!”.

Les spectateurs ont célébré l’événement en prenant la fameuse pose “Siuu”. La figurine de cire ressemble à Ronaldo dans le kit emblématique du Portugal vert et rouge avec des crampons Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite-Firm Ground.

Black Friday et Coupe du monde au centre des préoccupations

La promotion de la marque tombe à point nommé à la veille de la Coupe du monde et à une semaine de Thanksgiving aux États-Unis.

La promotion devrait atteindre 500 millions de personnes dans le monde lors des prochains Black Friday et Cyber ​​Monday, qui offrent aux Américains la possibilité de réserver de futurs voyages dans la nation du sud de l’Europe.

Visiter le président du Portugal, Luis Araujo, a affirmé plus tard : «Le soutien à cet événement reflète l’engagement envers un marché en croissance et la conviction que le Portugal est de plus en plus proche des États-Unis et offre de nombreuses raisons d’être le choix de voyage des Américains..”

“Cristiano Ronaldo est l’une des icônes du football les plus accomplies de notre époque, ou comme le disent les New-Yorkais,” football “, et nous sommes ravis de faire équipe avec Visit Portugal pour faire cette révélation spéciale de Time Square de sa figure de cire à venir de la Coupe du monde 2022. Nous encourageons Ronaldo alors qu’il est capitaine de l’équipe nationale du Portugal et qu’il est accueilli dans l’expérience sportive ici dans notre attraction de New York », a déclaré Tiago Mogadouro, directeur marketing de Madame Tussauds New York.

Le Portugais a récemment fait la une des journaux pour de mauvaises raisons avec son interview controversée avec Piers Morgan dans laquelle il a critiqué la situation de Manchester United. Ronaldo a également affirmé qu’il se sentait trahi par le club et n’avait aucun respect pour le manager Eric Ten Hag tout en critiquant également les propriétaires, les Glazers, dans l’interview explosive.

La hiérarchie de United envisage de résilier le contrat de Ronaldo et de le poursuivre pour rupture de contrat. Il est inattendu que l’ancien chouchou et affichiste du club revienne à Manchester après la Coupe du monde.

Crédit photo : IMAGO / Alterphotos