La figurine d’Assassin’s Creed Shadows retirée de la vente en raison d’une conception « insensible »

L’ensemble japonais Assassin’s Creed Shadows d’Ubisoft fait face à une nouvelle controverse puisque le fabricant de figurines de collection PureArts a retiré de la vente une statue en raison de son design « insensible ».

PureArts est en train de « retravailler le design » de la figurine Qlectors Assassin’s Creed Shadows Yasuke & Naoe après que certains se soient plaints que son utilisation d’une porte Torii à une jambe était offensante.

« Nous avons récemment publié un design insensible », a déclaré PureArts dans un communiqué. X/Twitter poste. « Nous apprécions et avons tiré les leçons des préoccupations portées à notre attention, et nous nous excusons pour le préjudice que cela a causé.

« Après avoir lu et traité les commentaires, nous sommes immédiatement retournés à la planche à dessin et retravaillons actuellement le design des Qlectors Assassin’s Creed Shadows Yasuke & Naoe. Restez à l’écoute ! » Le message d’excuses a été publié 27 jours après la révélation du chiffre.

Les portes Torii se trouvent à proximité des sanctuaires religieux partout au Japon pour indiquer une frontière séparant le monde humain et le monde sacré. La porte Torii à une jambe a cependant une signification particulière, comme on peut en trouver au sanctuaire Sannō à Nagasaki, situé à 900 mètres de l’hypocentre de la bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale qui a tué plus de 60 000 personnes.

Le nouveau Qlectors Assassin’s Creed Shadows Yasuke & Naoe de 6 pouces convient parfaitement à toute collection ! Où exposerez-vous le vôtre ? Précommandez vos Qlectors maintenant ! ➡️ https://t.co/WZyKlHhl4E pic.twitter.com/SflGHO8JtV – PUREARTS (@PureArtsLimited) 19 septembre 2024

Le sanctuaire a été détruit presque entièrement, la seule chose qui restait étant la moitié du torii. Il a été conservé dans un tel état comme mémorial de la tragédie.

Certains étaient donc mécontents que PureArts ait utilisé un portail torii à un pied pour un montant d’environ 70 $. « Le nouveau Qlectors Assassin’s Creed Shadows Yasuke & Naoe de six pouces convient parfaitement à toute collection », a-t-il déclaré dans le message d’annonce. « Où allez-vous afficher le vôtre ?

Des incidents comme celui-ci sont pratiquement monnaie courante pour Assassin’s Creed Shadows puisque le développeur Ubisoft s’est jusqu’à présent excusé à deux reprises pour des situations similaires.

Certains ont exprimé leur frustration face aux inexactitudes dans la représentation du Japon dans le jeu, ce qui a conduit l’équipe de développement à présenter des excuses et à affirmer que le jeu n’est pas destiné à être une représentation factuelle de l’histoire mais plutôt « une fiction historique convaincante ». Cela survient bien que le directeur artistique Thierry Dansereau ait déclaré à IGN qu’Ubisoft cherchait à rendre le jeu aussi « authentique que possible pour correspondre aux événements historiques » à peine deux mois auparavant.

Il a également souligné sa collaboration avec des consultants et historiens externes, mais « malgré ces efforts soutenus, nous reconnaissons que certains éléments de notre matériel promotionnel ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté japonaise », a déclaré Ubisoft. « Pour cela, nous nous excusons sincèrement. »

Des inquiétudes ont également été soulevées lorsque le développeur a utilisé sans autorisation un drapeau d’un groupe de reconstitution historique japonais dans les illustrations d’Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft s’est excusé de l’avoir fait, mais a refusé de supprimer l’illustration d’un artbook probablement déjà imprimé, disponible dans l’édition collector du jeu à 279,99 $. Le groupe de reconstitution historique a déclaré que ce n’était pas suffisant, mais Ubisoft ne l’a pas reconnu publiquement depuis.

Art conceptuel d’Assassin’s Creed Shadows avec le drapeau du groupe de reconstitution historique

Tout cela intervient dans un contexte de retard important dans le jeu, qui a été révélé en mai avec une date de sortie le 12 novembre pour PlayStation 5, Xbox Series X et S, PC et Amazon Luna. Cependant, Assassin’s Creed Shadows sera désormais lancé le 14 février 2025 et Ubisoft abandonne le modèle de pass de saison dans le cadre d’un remaniement plus important.

Cela implique également de proposer le jeu sur Steam le jour du lancement, au lieu de le publier exclusivement sur le marché d’Ubisoft et sur Epic Games Store sur PC. Le retour sur Steam intervient après qu’Ubisoft a admis que Star Wars Outlaws, qui n’a pas été lancé sur Steam, avait sous-performé.

Un lancement en 2025 mettra Assassin’s Creed Shadows en concurrence plus directe avec la suite de Ghost of Tsushima sur PlayStation, Ghost of Yotei. Ceci est également attendu pour 2025 et il s’agit d’un autre jeu d’action-aventure en monde ouvert se déroulant dans le Japon féodal.

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a néanmoins maintenu sa confiance. « Il y a beaucoup de place pour des jeux de très haute qualité, et ces deux jeux peuvent très bien se vendre », a-t-il déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société. « L’objectif est de vraiment s’assurer que nous offrons une expérience fantastique avec cette approche à double protagoniste et deux gameplays différents et complémentaires. »

Assassins Creed Shadows met en effet en scène deux protagonistes, l’assassin furtif Naoe et le sauvage samouraï Yasuke. L’histoire du jeu s’articulera entre les deux, mais les joueurs pourront basculer entre eux à volonté tout en explorant la vision du Japon en monde ouvert d’Ubisoft.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.