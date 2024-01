La « figure de la Renaissance » Lesley Lokko reçoit la Médaille d’or royale de l’architecture

Par Leisha Chi-Santorelli

18 janvier 2024

Source des images, RIBA/Murdo Macleod

Lesley Lokko est devenue la première femme africaine à recevoir la Médaille d’or royale de l’architecture, pour son travail visant à « démocratiser » l’industrie.

Cet honneur est décerné chaque année par le Royal Institute of British Architects (Riba) et approuvé par le monarque.

Le ghanéen-écossais Lokko a également été nommé OBE dans la récente liste des honneurs du Nouvel An par le roi Charles, connu pour son vif intérêt pour l’architecture.

Riba a salué le travail de Lokko axé sur l’Afrique et ce que l’on appelle le Sud global.

Cette femme de 60 ans est connue pour son travail de professeur d’architecture et d’universitaire dans des universités et autres institutions du monde entier, plutôt que pour la conception elle-même de grands projets de construction.

Elle a défendu l’intégration des personnes de couleur et d’autres milieux sous-représentés dans l’architecture au cours des deux dernières décennies.

Lokko a déclaré qu’apprendre l’histoire de la médaille d’or royale était “une expérience légèrement hors du corps”.

“Moment de validation”

“C’était quelque chose que je n’aurais jamais imaginé pouvoir arriver à moi”, a-t-elle déclaré. “La première personne à laquelle je voulais en parler était mon père qui n’est plus là. [It is] doux-amer d’une certaine manière, mais c’était aussi un incroyable moment de validation.”

Lokko s’exprimait après avoir reçu son OBE des mains de la princesse royale au palais de Holyroodhouse à Édimbourg mercredi.

Le roi a publié une lettre confirmant la nomination de Lokko pour la médaille d’or royale et l’invitant au palais de Buckingham.

Source des images, Getty Images Légende, Lokko a organisé l’événement d’architecture de la Biennale de Venise l’année dernière

Lokko, née à Dundee, qui l’a rencontré pour la première fois alors qu’elle était adolescente au Ghana lors d’un match de polo, a déclaré qu’elle se sentait à l’aise d’interagir avec la royauté malgré le fait d’avoir à aborder des conversations difficiles et des problèmes complexes autour de la race et de la décolonisation.

“Je pense que l’un des moyens de susciter le changement est d’être au sein des institutions que l’on essaie de changer”, a-t-elle déclaré. “Si je repense à il y a 20 ou 30 ans, en regardant quelque chose comme une investiture de l’OBE, je n’aurais probablement pas vu une personne de couleur. Maintenant, c’est très différent.

“Je pense que l’une des façons de défaire cette histoire ou cet héritage d’assujettissement est d’être représenté. Ce genre de moments est très spécial parce que vous le faites pour vous-même. Vous le faites aussi pour votre famille, vous le faites pour votre communauté.

“Pour moi, c’est important d’être là. C’est important d’être sur scène.”

Source des images, RIBA/Festus Jackson-Davis Légende, Lesley Lokko écrit également de la fiction, avec 13 romans publiés

En 2021, elle a fondé l’African Futures Institute à Accra, au Ghana, pour explorer davantage la relation complexe entre l’architecture, l’identité et la race.

“Quand j’ai commencé l’architecture, il y a probablement environ 30 ans maintenant, il n’y avait que deux personnes de couleur dans ma classe de près de 100 élèves. Je pense que nous étions six femmes”, se souvient Lokko.

“Ma première impression a été : oh, il n’y a pas beaucoup de gens comme moi ici, et je ne savais pas si j’avais le droit d’être là.

“J’ai donc toujours compris la diversité, non seulement en termes de chiffres et de politiques, mais aussi en termes de récits, d’histoires, d’expériences et de perspectives que des personnes d’horizons divers pouvaient apporter à l’architecture.”

Approche progressive

Lokko est également un romancier à succès. Riba l’a décrite comme une « figure de la Renaissance », et son président Muyiwa Oki l’a qualifiée d’« agent visionnaire du changement ».

« Fervente championne de l’équité et de l’inclusion dans tous les aspects de la vie, l’approche progressiste de Lesley Lokko en matière de formation en architecture offre de l’espoir pour l’avenir – une profession qui accueille ceux de tous horizons, prend en compte les besoins de notre environnement et reconnaît un large éventail de des cultures et des perspectives”, a-t-il déclaré.

La médaille sera officiellement remise à Lokko à Londres en mai.

La première femme architecte du Pakistan Yasmeen Lari a été honorée l’année dernièreet parmi les autres récipiendaires précédents figurent Dame Zaha Hadid, Sir Norman Foster, Frank Gehry, Frank Lloyd Wright et Sir George Gilbert Scott.