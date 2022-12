La figure de cire de Taylor Swift au musée Madame Tussauds de Dubaï se fait “brûler” sur Twitter

Taylor Swift a reçu une nouvelle figurine de cire chez Madame Tussauds Dubai et comme c’est le cas avec les figurines de cire de célébrités, les réactions ne sont… pas géniales. L’attraction touristique de Dubaï a ouvert ses portes en octobre 2021 avec des figures de cire de Justin Bieber, Miley Cyrus et autres, a rapporté iHeartRADIO. La statue de Taylor, vêtue d’un col roulé et d’un pantalon scintillants, est représentée tenant une guitare acoustique Gibson. “Elle a un visage qui échappe aux meilleurs sculpteurs de cire du monde”, a écrit un utilisateur de Twitter. Certains sont même allés jusqu’à dire que la statue ressemblait à une “version IA” d’une figure de cire.

Certains utilisateurs de Twitter ont comparé le chiffre à Ashley, un « sosie » de Taylor qui est devenu viral sur TikTok et Instagram après avoir été confondu avec la popstar dans la rue.

…… Alors, attendez… c’EST une vraie photo de Miley pas… une figurine de cire… N’est-ce pas ?— Kit-Kat (@ZeeExperience) 6 décembre 2022

Attendre. Où ai-je vu cette fille ? – Hors du système MAD🐀🇵🇸 (@K28Mads) 6 décembre 2022

Elle a l’air d’être sur le point de faire la queue pour demander plus de soupe— Roodle 🇲🇽 Dilf Destroyer (@Roodle_Frogit) 6 décembre 2022

DÉTRUISEZ-LE SVP— mohawk | tournée des époques, arlington (@STATE0FPANIC) 6 décembre 2022

Plus tôt cette année, la figure de cire de Zendaya à Madame Tussauds London wax figure a reçu un traitement similaire sur Twitter. La statue ressemblait absolument à la personne qu’elle représentait, mais parvenait à dégager une ambiance étrange pour la plupart des utilisateurs de Twitter. Vous devez aimer une certaine appréciation de Zendaya de nos jours (et tout le discours d’Euphoria), mais la statue ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu. La statue de Zendaya a été réalisée selon les mesures prises lors de sa séance avec les artistes en 2015 selon un rapport du Daily Mail, mais de nombreux fans se sont rendus sur Twitter pour affirmer que sa statue lui ressemblait trop peu et plus encore, Kylie Jenner.

