La FIG autorise les gymnastes russes et biélorusses à reprendre les compétitions internationales en 2024

Les gymnastes russes et biélorusses seront autorisés à participer à des compétitions internationales en tant qu' »athlètes individuels neutres » à partir du 1er janvier, a annoncé l’instance dirigeante du sport.

En mars 2022, les gymnastes des deux pays se sont vu interdire de participer à des compétitions internationales en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle avait autorisé « la participation d’athlètes et de personnel d’encadrement de nationalité sportive russe et biélorusse aux événements sanctionnés par la FIG inscrits au calendrier de la FIG en tant qu' »athlètes neutres individuels » ».

Les gymnastes seront réadmis à partir de début 2024, mais ils ne seront pas autorisés à avoir une association avec la Russie ou la Biélorussie ou leurs instances sportives nationales, a indiqué la FIG.

« En acceptant que des gymnastes russes et biélorusses participent à des compétitions en tant qu’athlètes neutres indépendants, la FIG garantit que les droits de tous les athlètes sont respectés et envoie un message au monde que la gymnastique recherche la paix », a déclaré le président de l’organisme, Morinari Watanabe.

Mais la participation des gymnastes aux Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris reste une question qui appartient au Comité international olympique, a déclaré la FIG.

Le CIO a déclaré vouloir réintégrer les Russes et les Biélorusses dans le sport mondial sous une bannière neutre.

Mais à un an des Jeux, les groupes sportifs internationaux sont divisés sur la question.

Les fédérations d’athlétisme et de natation ont déclaré qu’elles continueraient d’exclure les athlètes russes et biélorusses, tandis que les associations de judo et d’escrime ont déjà annoncé leur retour.

