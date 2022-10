La FIFS se félicite des avis du MIB contre les plateformes de paris offshore illégales

La Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS), le seul organisme indien d’autoréglementation de l’industrie des sports fantastiques, a salué la décision du ministère de l’information et de la radiodiffusion (MIB) de ne pas autoriser les chaînes de télévision privées, les éditeurs de nouvelles numériques et les plateformes OTT à diffuser/ afficher des publicités de sites de paris en ligne et des publicités de substitution. La fédération félicite le ministère pour cette décision qui réitère la position de la FIFS contre cette menace. Le FIFS a précédemment souligné la nécessité d’identifier et d’interdire les activités commerciales offshore pour assurer la sauvegarde des intérêts des consommateurs.

À propos du développement, la directrice générale du FIFS, Joy Bhattacharjya, a déclaré : « Nous remercions le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion pour cette étape importante. En tant que FIFS, nous avons sensibilisé à la nécessité d’une démarcation entre les acteurs légitimes et illégitimes dans l’écosystème des jeux en ligne afin de garantir que des éléments injustifiés tels que les paris et les jeux offshore ne connaissent pas d’augmentation et n’aient pas d’impact négatif sur les intérêts des consommateurs. Cette décision du ministère garantira que les citoyens indiens sont informés des risques sur ces plates-formes et ne sont pas attirés ou piégés par celles-ci. Nous espérons que cette initiative conduira également à des mesures plus strictes contre ces acteurs par d’autres branches du gouvernement.

Comme une étape importante et positive vers la protection des intérêts des consommateurs, le 3 octobre 2022, le MIB a émis un avis aux chaînes de télévision privées, aux éditeurs de nouvelles numériques et aux plateformes OTT pour qu’ils s’abstiennent de diffuser des publicités de sites de paris en ligne et des publicités de substitution de ces sites.

Dans les avis émis par le gouvernement, le MIB a clairement pris position contre les publicités directes et de substitution des plateformes de paris offshore, affirmant qu’elles pourraient également inviter à des poursuites pénales les diffuseurs. Les avis ont également déclaré que, puisque les paris et les jeux d’argent sont illégaux dans la plupart des régions du pays, les publicités de ces plateformes de paris ainsi que leurs substituts sont également illégales et ne doivent pas être montrées aux consommateurs indiens.

Le ministère, dans son avis, a clairement souligné que ces sites de paris offshore utilisent les actualités comme produit de substitution pour faire la publicité de leurs plateformes de paris, en particulier sur le support numérique. Les avis mentionnent que dans ces cas, il existe une ressemblance frappante entre le logo de la plateforme d’actualités et le site de paris. Les avis ont également précisé que, puisque les paris et les jeux de hasard sont illégaux dans la plupart des régions de l’Inde, leurs publicités, directes ou de substitution, le sont également. Le MIB a mentionné la loi de 2019 sur la protection des consommateurs, la loi de 1995 sur la réglementation du réseau de télévision par câble et les règles informatiques de 2021 pour émettre les avis.

La FIFS prend très au sérieux la protection des intérêts des consommateurs et a récemment révisé et renforcé sa charte afin de promouvoir l’innovation avec une croissance responsable pour l’industrie des sports fantastiques. La nouvelle charte met l’accent sur le rôle de la Fantasy Sports Regulatory Authority (FSRA), un organisme d’autorégulation indépendant engagé à promouvoir les meilleures pratiques normalisées dans les sports fantastiques. La FSRA comprend trois anciens juges éminents – le juge (Retd.) Mukul Mudgal, ancien juge en chef, Hon’ble Punjab and Haryana High Court et le juge (Retd.) GS Sistani, ancien juge, Hon’ble Delhi High Court en tant que membres du panel de Fantasy Autorité de régulation du sport (FSRA). Eminent juriste, Justice (Retd.) AK Sikri, ancien Juge, Honorable Cour Suprême de l’Inde est le Président de la FSRA.

À propos de la Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS)

Créée en 2017, la Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS) est le premier et le seul organisme industriel d’autorégulation dédié aux sports fantastiques en Inde, créé pour protéger les intérêts des consommateurs et créer des meilleures pratiques normalisées dans l’industrie FS. Le FIFS vise à créer un écosystème florissant pour les utilisateurs et les opérateurs de FS en créant des lignes directrices pour un ensemble commun de pratiques, en établissant des normes de fonctionnement et en créant un cadre réglementaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs de FS. FIFS travaille avec les principales parties prenantes de l’industrie et assure la liaison avec les décideurs politiques pour créer une structure de gouvernance solide pour soutenir la croissance soutenue de l’industrie.

