Le syndicat mondial des footballeurs FIFPRO a déclaré lundi qu’il «défendrait vigoureusement» les joueurs des clubs lançant le projet Super League européenne s’ils sont menacés d’interdiction des compétitions internationales. Douze des plus grands clubs européens ont annoncé plus tôt dans la journée le lancement proposé du tournoi d’échappée. Mais UEFA a déclaré que les équipes et les joueurs impliqués seraient bannis de leurs ligues nationales et d’autres compétitions européennes, et a évoqué la possibilité que les joueurs ne puissent pas figurer dans leurs équipes nationales.

«Les joueurs continuent d’être utilisés comme atouts et comme levier dans ces négociations. C’est inacceptable pour la FIFPRO, nos 64 associations nationales de joueurs et les 60 000 joueurs que nous représentons », a déclaré la FIFPRO dans un communiqué. «Nous nous opposerons vigoureusement aux mesures de chaque côté qui entraveraient les droits des joueurs, telles que l’exclusion de leurs équipes nationales.»

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déclaré qu’elle «désapprouvait» une «ligue séparatiste européenne fermée», mais n’a pas évoqué la possibilité d’interdictions internationales depuis que les clubs ont annoncé les propositions de la Super League.

« Cette décision laisse les joueurs et leurs syndicats avec de nombreuses préoccupations et interrogations quant à son impact non seulement sur le tissu et l’identité culturelle du football, mais aussi plus concrètement sur leur carrière », a ajouté la FIFPRO.

Six équipes de Premier League – Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham – ont rejoint les équipes espagnoles du Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid, ainsi que le trio italien Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, en tant que membres fondateurs du Super Ligue.

