La FIFPRO met en garde les joueurs étrangers contre la signature de clubs égyptiens, l’EFA réplique

La FIFPRO, l’organisme mondial de représentation des footballeurs professionnels, a déconseillé aux joueurs étrangers de signer pour des clubs égyptiens en raison de ce qu’ils prétendent être de fréquents différends contractuels et un comportement abusif de la part des responsables de club.

Dans une déclaration qui a déclenché une réponse énergique de la Fédération égyptienne de football (EFA), la FIFPRO a déclaré qu’un joueur déménageant dans un club du pays avait « de fortes chances d’entraîner des poursuites judiciaires ».

« Ces derniers temps, la FIFPRO a connu une recrudescence des conflits du travail en Égypte, concernant à la fois le non-paiement des salaires et les comportements abusifs tels que la confiscation des passeports, la falsification et le chantage », indique le communiqué.

L’organisme a mis en garde les joueurs contre la remise de leur passeport aux officiels du club, même s’ils étaient tenus d’obtenir un permis de séjour ou de travail, car la conservation des documents de voyage avait été utilisée pour forcer les joueurs à signer des accords de résiliation.

La FIFPRO a également averti les joueurs de ne pas signer de contrats vierges et de conserver une version signée du contrat, tout en veillant à ce que la devise correcte y soit stipulée.

L’EFA, qui supervise les clubs professionnels du pays, a fermement rejeté les allégations de la FIFPRO.

« L’EFA est extrêmement frustrée par la déclaration publiée par la FIFPRO, qui contient plusieurs informations erronées », a-t-elle déclaré dans un communiqué mercredi soir.

« Nous pouvons confirmer que même si certains incidents se sont produits, ils représentent des cas individuels qui ne s’appliquent pas à tous les clubs égyptiens.

« Nous avons 268 joueurs étrangers à différents niveaux et au cours des quatre dernières années, nous n’avons reçu que deux plaintes concernant la rétention de passeport. Les deux questions ont été immédiatement résolues après notre intervention.

Des clubs comme Zamalek, champions de la Premier League égyptienne au cours des deux dernières saisons, Al-Ismaily et Pharco ont été condamnés ces dernières années à de lourdes amendes et à des interdictions de transfert en raison du non-paiement des salaires et des ruptures de contrat.

