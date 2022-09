La FIFPRO et le Forum des ligues mondiales signent un accord de travail aux Nations Unies

Le syndicat mondial des joueurs de football et le groupe représentant les ligues nationales du monde entier se sont associés pour renforcer leur voix dans les négociations impliquant des politiques hors terrain telles que le calendrier des matches internationaux.

Le syndicat FIFPRO et le Forum des ligues mondiales ont signé lundi un nouvel accord de travail à l’Organisation internationale du travail des Nations Unies qui, selon eux, “stabilisera l’environnement du football professionnel en renforçant les représentants des employeurs et des employés au niveau mondial et en promouvant des conditions d’emploi équitables dans le football”. .”

L’OIT a déclaré qu’il s’agissait du “premier accord mondial sur les conditions de travail et les droits des footballeurs professionnels”.

Cette décision intervient après des années d’expansion des tournois et l’échec des propositions de nouvelles compétitions a laissé de nombreux officiels de football se sentir mis à l’écart et des joueurs actifs affirmant que leurs opinions étaient ignorées.

Certaines des propositions ratées qui ont divisé le monde du football incluent le projet de Super League européenne, les Coupes du monde biennales, une refonte de 25 milliards de dollars des compétitions de la FIFA, l’ajout d’équipes et de co-organisateurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar et une réforme de la Ligue des champions. plan en 2019 qui aurait verrouillé certains clubs riches à des entrées garanties.

La FIFPRO et les ligues nationales siègent au comité des parties prenantes de la FIFA et au conseil stratégique de l’UEFA, mais le statut de ces panels a diminué.

L’objectif du nouveau partenariat est de “rechercher activement une représentation équitable dans la prise de décision internationale”, a déclaré le syndicat FIFPRO de 66 nations dans un communiqué.

L’OIT a déclaré qu’elle pourrait être appelée à fournir des conseils d’experts sur la manière de mettre en œuvre l’accord.

“Cet accord favorisera une implication plus significative des représentants des employeurs et des employés dans la gouvernance internationale du football”, a déclaré le directeur général de l’OIT, Guy Ryder.

Sous la bannière d’un “Accord mondial sur le travail”, un comité exécutif devrait se réunir dans quelques semaines pour discuter de questions telles que le calendrier géré par la FIFA pour les matchs des équipes nationales.

Le calendrier de la FIFA stipule quand les clubs doivent libérer des joueurs dans leurs équipes nationales dans un programme de plus en plus encombré de compétitions nationales et internationales.

Le calendrier actuel expire en 2024, mais le débat sur son renouvellement s’est empêtré l’année dernière dans les efforts du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour doubler le nombre de Coupes du monde. Le grand entraîneur français Arsène Wenger a également travaillé sur le plan de la FIFA visant à restructurer le jeu pour les 211 membres nationaux et à favoriser davantage de tournois plutôt que des matchs de qualification.

D’autres questions que le nouveau panel du travail doit aborder dans le football masculin et féminin comprennent les normes d’emploi, la gestion des commotions cérébrales et des blessures à la tête, la lutte contre la discrimination, le racisme et les abus sur et en dehors du terrain, et d’autres formes d’abus, a déclaré l’OIT basée à Genève.

“Nous nous engageons à soutenir les ambitions des deux organisations de mettre en place des conditions de travail équitables et de promouvoir le dialogue social dans le football professionnel”, a déclaré Jérôme Perlemuter, secrétaire général du Forum des ligues mondiales basé à Zurich, qui compte 44 membres dont les meilleures ligues européennes. et la Ligue majeure de football.