La FIFPRO accepte de développer un système qui donnera aux joueurs la possibilité de contrôler leurs propres données de performance

Le syndicat mondial des joueurs FIFPRO et ses 66 syndicats membres ont convenu de développer un système de gestion des données qui donnera aux joueurs individuels la possibilité de stocker et de contrôler leurs propres données de performance tout au long de leur carrière.

Un débat fait rage depuis des années sur la propriété des millions de points de données collectés auprès des joueurs à chaque match et séance d’entraînement, l’ex-manager Russell Slade menant un recours collectif au nom de 1 400 joueurs de cricket, de football et de rugby contre les sociétés de paris. et les sociétés de jeux, selon lui, utilisent les données des joueurs sans payer les joueurs pour cela.

La base juridique du procès « Project Red Card » de Slade est le Règlement général sur la protection des données (RGPD) introduit dans l’Union européenne et l’Espace économique européen en 2016. Cette législation a donné aux individus plus de protection en termes de collecte et de collecte de leurs données personnelles. partagé, et il a été copié par les gouvernements du monde entier.

Selon Project Red Card, les données de performance collectées auprès des athlètes professionnels doivent être traitées de la même manière que les données personnelles dans le cadre du RGPD. Cela signifie que toute personne souhaitant utiliser ces données à des fins commerciales – telles que la conception d’un jeu informatique précis basé sur le football ou la définition de cotes de paris – doit demander l’autorisation et, si elle est accordée, payer pour cela.

La FIFPRO n’est pas partie au projet Red Card, qui demande des paiements antidatés de plus de 500 millions de livres sterling à plus de 150 entreprises différentes, mais a poussé les autorités du football à proposer des normes minimales sur la manière dont les données des joueurs doivent être traitées. L’année dernière, le syndicat s’est associé à l’instance dirigeante mondiale de la FIFA pour créer une charte des droits sur les données des joueurs.

Mais l’organisation basée aux Pays-Bas veut aller plus loin en fournissant à chaque joueur sa propre base de données sécurisée, basée sur le cloud, qui peut stocker les données de performance collectées lors de différentes compétitions, y compris des tournois internationaux, et les suivre de club en club.

Et, après avoir obtenu l’accord de ses syndicats membres, la FIFPRO va maintenant commencer à discuter avec des partenaires technologiques de la construction d’un système robuste et abordable qui fonctionnera pour tous les footballeurs professionnels, hommes et femmes.

(Photo : Getty Images)