La FIFCO (Fédération internationale de football d’entreprise), l’instance dirigeante mondiale du football d’entreprise, a confirmé Corpsport Arena, une start-up sportive basée à Gurugram comme partenaire exclusif en Inde. Cette association élèvera la structure du football d’entreprise dans le pays et aidera à débloquer les talents cachés du football dans Corporate India.

Albert ZBILY, le président fondateur de la FIFCO, dont le siège est à Montréal, Canada – avec plus de 65 pays membres et 2,5 millions de joueurs est très optimiste quant à cette association et il avoue: «Pendant la journée, nous travaillons dans nos métiers et nos emplois, mais à chaque fois et pendant que nous vivons nos rêves et jouons au jeu que nous aimons sous les couleurs que nous embrassons. Je suis ravi d’avoir Corpsport Arena comme partenaire exclusif en Inde pour faire avancer notre mouvement mondial. »

Gaurav Saharan, fondateur et PDG de Corpsport Arena, a déclaré: «Notre effort constant est de SPORTIFIER l’ensemble du paysage de Corporate India en fournissant une plate-forme indispensable pour les sports de compétition entre organisations à travers un large éventail d’industries. Notre association avec la FIFCO en tant que partenaire exclusif en Inde catapulterait certainement le football en Inde corporative et ouvrirait la voie à la meilleure équipe parmi les entreprises pour représenter l’Inde lors de la prochaine World Corporate Champions Cup qui se tiendra à Dubaï en octobre 2021 et de nombreux autres. plus de tournois à venir. »

Avec Corpsport Arena, les entreprises organiseraient leur propre fête sportive annuelle pour découvrir les plus musclées et les plus intelligentes du monde des affaires.

Gaurav réitère catégoriquement: «Nous, à Corpsport Arena, serions ravis de servir les entreprises non seulement avec des championnats multisports, mais aussi de proposer des services de remise en forme, de bien-être et d’évaluation des performances en utilisant la technologie du sport à grande échelle. Nous exhortons les entreprises indiennes à se joindre à nous dans ce voyage sportif et à tirer de multiples avantages pour améliorer la valeur de votre marque, améliorer la productivité et augmenter les profits en plus de devenir un contributeur précieux au mouvement Fit India! Pour en savoir plus sur nous, visitez www.corpsportarena.com. »

