La FIFA vise le vote de l’hôte de la Coupe du monde 2030 en 2024

Les hôtes de la Coupe du monde 2030 doivent être choisis en septembre 2024, a déclaré la FIFA mardi, confirmant également que les trois hôtes de la Coupe du monde 2026 – les États-Unis, le Canada et le Mexique – avaient tous confirmé leurs inscriptions automatiques prévues dans le 48- tournoi final par équipe.

Le conseil de direction de la FIFA a confirmé un calendrier pour les candidatures de 2030 et un vote qui se tiendra au troisième trimestre de l’année prochaine par environ 200 fédérations membres.

La FIFA vise depuis longtemps une décision en 2024 pour le tournoi qui devrait actuellement compter 48 équipes.

Une réunion électorale distincte aura lieu plus tôt en 2024 pour choisir un hôte pour la Coupe du monde féminine 2027, a déclaré l’instance dirigeante du football.

La Coupe du monde 2026 sera la première édition élargie du tournoi à 32 équipes introduit en 1998.

La FIFA a également choisi l’Arabie saoudite – un candidat potentiel au concours 2030 – pour accueillir la prochaine Coupe du monde des clubs du 12 au 22 décembre dans le dernier ajout aux ambitions d’accueil sportif du royaume.

Dans la course à l’hébergement de 2030, les offres de co-hébergement d’Amérique du Sud et d’Europe ont été les favorites attendues, avec le Maroc également sur la photo et des spéculations sur un projet saoudien et sans précédent sur trois continents.

L’hôte inaugural de la Coupe du monde de 1930, l’Uruguay, fait partie d’une candidature centenaire avec l’Argentine, le Chili et le Paraguay.

L’Espagne et le Portugal ont été rejoints en octobre dernier pour leur candidature européenne de longue date par l’Ukraine.

Le Maroc s’est engagé à participer au concours de 2030 il y a plus de quatre ans, immédiatement après avoir perdu le vote pour le tournoi de 2026 face aux Nord-Américains.

Lors de la Coupe du monde au Qatar en décembre, le dirigeant de la fédération marocaine de football Fouzi Lekjaa était toujours ouvert à la relance d’une vieille idée selon laquelle le Maroc rejoindrait ses proches voisins l’Espagne et le Portugal dans une candidature intercontinentale.

Les ambitions de l’Arabie saoudite d’accueillir davantage d’événements de football ont conduit à des spéculations non confirmées sur une candidature pour 2030 avec l’Égypte en Afrique et la Grèce en Europe.

On ne sait pas comment l’instance européenne de l’UEFA traiterait une fédération membre rejoignant une offre rivale.

Une telle offre nécessiterait également de renvoyer le tournoi en Asie et dans le golfe Persique seulement huit ans après l’accueil du Qatar, de sorte qu’une offre saoudienne pour 2034 pourrait être plus réaliste.

La Coupe du monde des clubs organisée en Arabie saoudite en décembre devrait être la dernière du format actuel à sept équipes de champions continentaux plus le vainqueur de la ligue nationale du pays hôte.

La FIFA s’est fixé pour objectif de juin 2025 de lancer un tournoi de 32 équipes avec des équipes européennes prenant 12 entrées.

Les allocations continentales pour le tournoi ont été confirmées mardi avec l’Amérique du Sud pour obtenir six équipes, et quatre pour l’Asie, l’Afrique et la région de la CONCACAF, plus une pour l’Océanie.

Le pays hôte obtiendra la dernière place.

Les États-Unis sont un hôte potentiel de la Coupe du monde des clubs 2025 en tant qu’épreuve test pour la Coupe du monde de l’année suivante.