L’Uruguay est déterminé à prouver que les quatre étoiles sur son écusson correspondent à quatre titres mondiaux remportés.

Puma, sponsor des équipes nationales uruguayennes, a communiqué mardi à l’Association uruguayenne de football (AUF) que la FIFA lui avait demandé de retirer deux des quatre étoiles au-dessus de la crête de l’Uruguay à temps pour la Coupe du monde 2022.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

La demande a été faite après que Puma a présenté le design du maillot de l’Uruguay à une commission de la FIFA, mais l’instance dirigeante mondiale du football n’a pas encore informé l’AUF.

Deux des étoiles correspondent aux médailles d’or olympiques remportées par l’Uruguay à Paris en 1924 et à Amsterdam quatre ans plus tard qui étaient considérés comme des championnats du monde à l’époque.

L’Uruguay a remporté la première Coupe du monde qu’ils ont organisée en 1930 et a de nouveau soulevé le trophée 20 ans plus tard lorsqu’ils ont assommé le Brésil, 2-1, au Maracana.

L’AUF a déclaré qu’elle était surprise que la FIFA remette maintenant en question son héritage footballistique et a réaffirmé que sa position « est très claire ».

« La FIFA a toujours reconnu, même publiquement, que l’Uruguay a quatre Coupes du monde parce qu’en 1924 et 1928 il [the Olympic football tournament] a été organisé par la FIFA et c’est en 1930 qu’ils ont décidé de faire les championnats de manière indépendante », a déclaré le vice-président de l’AUF Gaston Tealdi a dit.

L’AUF prépare des documents pour prouver la validité de ces étoiles.

« C’est l’occasion de régulariser la situation et si cela doit donner lieu à une reconnaissance expresse, c’est bienvenu », a déclaré Tealdi.