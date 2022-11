La FIFA va sévir contre la discrimination en ligne pendant la Coupe du monde

La FIFA lance un nouveau service pour réprimer les discours de haine et la discrimination en ligne pendant la Coupe du monde, a annoncé mercredi l’instance dirigeante du football mondial.

Le service de protection des médias sociaux empêchera les joueurs de voir des messages abusifs lorsqu’ils se connectent à leur téléphone dans les vestiaires quelques minutes après les matchs.

La FIFA surveillera les comptes de tous les participants à la Coupe du monde sur les réseaux sociaux en analysant les commentaires publics abusifs, discriminatoires et menaçants, puis en les signalant aux réseaux sociaux et aux autorités judiciaires.

– Coupe du monde 2022 : ESPN classe les 50 meilleurs joueurs du Qatar

“La FIFA s’engage à fournir les meilleures conditions possibles pour que les joueurs puissent jouer au mieux de leurs capacités”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

“Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, nous sommes heureux de lancer un service qui aidera à protéger les joueurs des effets néfastes que les publications sur les réseaux sociaux peuvent avoir sur leur santé mentale et leur bien-être.”

Les équipes, les joueurs et les autres participants individuels pourront également s’inscrire à un service de modération qui masquera instantanément les commentaires abusifs et offensants sur Facebook, Instagram et YouTube, les empêchant d’être vus par le destinataire et ses abonnés.

Twitter n’a pas été mentionné dans le communiqué de presse de la FIFA fournissant des détails sur le projet, qui a été annoncé pour la première fois en juin et est mené en collaboration avec le syndicat des joueurs FIFPRO.

Un rapport publié par la FIFA en juin a révélé que plus de la moitié des joueurs du Championnat d’Europe et de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) de l’année dernière ont été victimes d’abus discriminatoires en ligne. La FIFA a ajouté que “les commentaires homophobes et racistes représentaient près de 80% des abus”.

L’international brésilien Willian, qui ne fait pas partie de l’équipe de son pays pour la Coupe du monde, soutient la campagne après avoir lui-même été victime de discrimination en ligne.

“Je soutiens cette campagne parce que j’étais au Brésil il y a un an, et je souffrais beaucoup, et ma famille souffrait beaucoup parce que les gens ont commencé à nous attaquer sur les réseaux sociaux, à attaquer ma famille”, a déclaré Willian.

“C’est pourquoi je me tiens maintenant avec la FIFA pour voir si vous pouvez arrêter ce genre de choses qui me rendent parfois triste.”

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a reçu des menaces de mort en ligne après avoir raté une belle occasion contre la Pologne lors du Championnat d’Europe l’an dernier.

Des informations de Reuters et AP ont été utilisées dans cette histoire.