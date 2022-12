La FIFA va repenser le format de la Coupe du monde 2026 alors qu’elle risque de gâcher la recette gagnante

Après avoir livré la phase de groupes la plus excitante jamais vue lors d’une Coupe du monde, avec un format éprouvé qui captive des centaines de millions de fans, la FIFA est maintenant confrontée à la perspective de tout déchirer.

Au lieu de cela, ils risquent une quinzaine de matchs ternes et de caoutchoucs morts, ainsi que la possibilité d’une controverse indésirable, alors qu’ils tentent d’accueillir 48 équipes lors de l’édition 2026 en Amérique du Nord.

Cela signifie que l’instance dirigeante du football mondial repense le format de la prochaine Coupe du monde, car leurs plans initiaux d’avoir 16 groupes de trois équipes dans la première phase, avec deux de chacun passant à l’étape suivante, semblent maintenant dangereusement ennuyeux, ainsi comme pouvant courtiser un comportement antisportif.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Dans l’état actuel des choses pour 2026, lorsque le Canada, le Mexique et les États-Unis accueilleront conjointement la Coupe du monde, il y a un risque de nombreux matchs «morts» – par exemple si le dernier match de groupe était entre deux équipes qui en avaient déjà remporté une chacune et étaient donc des résultats déjà qualifiés — ou artificiels.

La FIFA a concédé plus tôt cette année qu’elle était préoccupée par la possibilité de résultats artificiels où deux équipes pourraient obtenir un résultat positif pour les deux, ce qui éliminerait l’équipe du troisième groupe qui ne jouerait pas. “C’est un problème qui a été soulevé”, a déclaré le vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, en mars.

Le format 2026 a les 48 équipes réduites à 32 après la phase de groupes, puis le tournoi devient une affaire à élimination directe.

Les formats alternatifs sont désormais sur la table, le Conseil de la FIFA, le cabinet tout-puissant de l’organisation, devant décider l’année prochaine.

Selon le responsable du développement mondial du football de la FIFA, Arsene Wenger, il s’agit de 12 groupes de quatre équipes, les meilleures équipes classées troisièmes progressant avec les deux premières, ou une autre option pour diviser la Coupe du monde en deux moitiés distinctes de 24, chacune avec six groupes de quatre équipes. Le vainqueur de chaque mi-temps se retrouverait en finale.

Étant donné à quel point certains des groupes de quatre équipes ont été conclus au Qatar, cela semble une proposition plus viable.

JEUX AUGMENTÉS

Mais cela signifiera une augmentation substantielle du nombre de jeux. La Coupe du monde à 32 équipes au Qatar compte 64 matchs au total, achevés en 29 jours, et, pour l’instant, les finales de 2026 seront de 80 matchs sur 32 jours.

Avec quatre groupes d’équipes, il y aurait 104 matchs, nécessitant au moins une semaine supplémentaire.

Là, la FIFA court le risque de faire basculer le délicat équilibre d’excitation dévorante que la Coupe du monde a prouvé au Qatar en une affaire interminable qui perd de son lustre avec la qualité du divertissement dilué.

Plus de matches, cependant, signifierait plus d’argent pour les droits de télévision et comme la Coupe du monde rapporte environ 90% des revenus de la FIFA, ses dirigeants seront tentés.

La Coupe du monde au Qatar a rapporté 7,5 milliards de dollars en revenus de droits et de sponsoring, soit un milliard de plus que pour les finales de 2018 en Russie, a déclaré la FIFA le mois dernier.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici