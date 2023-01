La FIFA va fixer des plafonds de frais d’agent dans de nouveaux changements de règles généralisés

La FIFA introduira la semaine prochaine des changements de règles généralisés sur le fonctionnement des agents de football, y compris un plafond sur les commissions de transfert qu’ils reçoivent et l’introduction d’un examen, a annoncé vendredi l’instance dirigeante du sport.

Les frais payés par les clubs pour les services d’intermédiaires étaient de 622,8 millions de dollars en 2022, a déclaré la FIFA le mois dernier, marquant une augmentation de 24,3% de leurs dépenses en frais par rapport à 2021.

Suite à l’approbation des changements convenus lors d’une réunion du Conseil de la FIFA à Doha, les agents peuvent prendre une commission maximale de 3% pour tout transfert supérieur à 200 000 $ (168 166 £) et 5% pour les transactions inférieures à 200 000 $.

En vertu de la nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur lundi, les agents doivent également rendre publiques toutes les transactions, permettant aux fans de voir combien ils sont payés pour les transactions.

Les autres changements majeurs incluent l’introduction d’un système de licences obligatoires et l’interdiction de la représentation multiple pour éviter les conflits d’intérêts.

Les personnes souhaitant devenir agents doivent désormais suivre un processus strict, y compris la nécessité de passer un examen de la FIFA, puis payer une cotisation annuelle à l’instance dirigeante.

“Cela marque une étape historique vers la mise en place d’un système de transfert de football plus juste et plus transparent”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

“La nouvelle réglementation introduit des normes de service de base pour les agents de football et leurs clients, le tout dans le but de renforcer la stabilité contractuelle, de protéger l’intégrité du système de transfert et d’atteindre une plus grande transparence financière.”

Les principaux agents ont exprimé leur désapprobation face aux propositions dans le passé. Jonathan Barnett, président et fondateur d’ICM Stellar Sports, qui représente de nombreux joueurs de haut niveau, a déjà menacé de poursuites judiciaires si les modifications des règles entrent en vigueur.