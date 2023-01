La FIFA va demander à chaque pays de nommer un stade en l’honneur du grand footballeur Pelé, déclare Gianni Infantino | Nouvelles du monde

La FIFA prévoit de demander à tous les pays du monde de nommer un stade en l’honneur de la légende du football décédé Pelé, a déclaré son président Gianni Infantino.

L’ancienne star du Santos FC, largement considérée comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans après une bataille contre le cancer du côlon depuis septembre 2021.

Infantino, qui est à Sao Paulo au Brésil depuis Peléa déclaré aux journalistes locaux : “Nous allons demander à chaque pays du monde de nommer l’un de leurs stades de football avec le nom de Pelé.”

Image:

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la veillée funèbre de Pelé au stade Vila Belmiro



Rio de Janeiro a abandonné son projet de donner au célèbre stade Maracana le nom de Pelé après le veto du gouverneur de l’État en avril 2021.

Le cercueil de la légende du football a été placé lundi à l’intérieur du stade Vila Belmiro de sa ville natale de Santos, domicile du club où il a marqué certains des plus beaux buts de sa carrière.

M. Infantino a publié une déclaration le jour de la mort de Pelé qui disait: “Pour tous ceux qui aiment le beau jeu, c’est le jour où nous n’avons jamais voulu venir. Le jour où nous avons perdu Pelé.”

Il a décrit Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, comme un « sportif exemplaire » et a ajouté : « Pelé avait une présence magnétique et, quand vous étiez avec lui, le reste du monde s’est arrêté.

“Sa vie va au-delà du football. Il a changé les perceptions pour le mieux au Brésil, en Amérique du Sud et dans le monde. Son héritage est impossible à résumer avec des mots.”

Image:

Des milliers de fans se sont alignés pour rendre un dernier hommage à Pelé



Il a également déclaré aux journalistes lundi : “Je suis ici avec beaucoup d’émotion, de tristesse, mais aussi avec le sourire car il nous a donné tant de sourires. En tant que FIFA, nous rendrons hommage au ‘Roi’ et nous demandons à l’ensemble monde d’observer une minute de silence.”

Image:

Les supporters font la queue pendant le sillage de Pelé au stade Vila Belmiro



Pendant ce temps, les personnes en deuil ont commencé à rendre hommage à Pelé lors d’une procession solennelle devant son cercueil à Vila Belmiro, qui était décoré de drapeaux brésiliens et de maillots numéro 10 que Pelé a rendus populaires lorsqu’il a joué pour Santos et le Brésil.

Image:

Pelé est décédé le 29 décembre



Des bouquets de fleurs ont rempli les gradins après avoir été déposés par des personnes en deuil et envoyés par des clubs et des joueurs vedettes – dont Neymar et Ronaldo – du monde entier.

Les haut-parleurs ont également joué une chanson nommée Eu Sou Pele (I Am Pele) qui a été enregistrée par la star du football lui-même.

Ses funérailles ont eu lieu à 10h00 heure locale, et l’inhumation aura lieu mardi.