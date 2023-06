La FIFA va créer un groupe de travail contre le racisme avec Vinicius Junior du Real Madrid

La FIFA va créer un groupe de travail contre le racisme dans lequel l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior aura un « rôle de premier plan », a annoncé jeudi l’instance dirigeante du football mondial.

L’ailier du Real Madrid, Vinicius, a été agressé racialement par des supporters de Valence en mai lors d’un incident qui a provoqué l’indignation mondiale et a été victime de multiples cas de racisme pendant son séjour en Espagne.

« (Le président de la FIFA, Gianni Infantino) a déclaré que la FIFA mettrait en place un groupe de travail qui travaillera avec la FIFA pour faire des recommandations spécifiques, Vinicius Junior jouant un rôle de premier plan », a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Infantino a rendu visite au camp d’entraînement de l’équipe nationale brésilienne à Barcelone.

« Il est très important non seulement de parler de racisme et de discrimination, mais d’agir de manière décisive et convaincante – tolérance zéro », a déclaré Infantino.

Le président de la FIFA rencontrait le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, avant le match amical du Brésil contre la Guinée samedi.

Infantino a déclaré que les matchs devaient être arrêtés si les joueurs étaient maltraités sur le terrain.

« Il n’y a pas de football s’il y a du racisme, alors arrêtons les matchs », a-t-il expliqué.

« Les arbitres ont cette opportunité dans les compétitions de la FIFA car nous avons ce processus pour arrêter le jeu, et des mesures doivent être prises à tous les niveaux, au niveau national également. »

Plus tôt dans la semaine, les fédérations espagnole et brésilienne de football ont présenté leur plan pour un match amical au Santiago Bernabeu en mars 2024 pour lutter contre le racisme.

Vinicius a publié une déclaration en termes forts après avoir été maltraité, disant: « Aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. »

Plus tôt en juin, les législateurs de l’État brésilien de Rio de Janeiro ont approuvé mardi une loi visant à limiter les matches de football touchés par des abus racistes, après une vague de dégoût pour le traitement de Vinicius, originaire de l’État.

Les supporters reconnus coupables d’avoir abusé de Vinicius se sont vu imposer des interdictions de stade et des amendes par les autorités espagnoles la semaine dernière.

