La FIFA teste une nouvelle règle controversée du hors-jeu, selon un rapport

Les décisions de hors-jeu font régulièrement partie des sujets les plus débattus dans le monde du football. Après tout, ces décisions des arbitres peuvent se résumer à quelques millimètres sur le terrain. Cela signifie que des objectifs passionnants et importants peuvent, et ont tendance à être, attribués à de minuscules infractions. La FIFA, avec l’aide de l’International Football Association Board (IFAB), étudie les moyens de résoudre ce problème.

Comme le rapporte Marca, le président de la FIFA, Gianni Infantino, cherche à promouvoir un jeu plus offensif. Cela pourrait inclure la mise en œuvre de nouvelles règles pour limiter les décisions de hors-jeu. L’ancien manager légendaire d’Arsenal, Arsène Wenger, travaille actuellement pour le chef du développement mondial du football de la FIFA. Le Français a déjà soumis à l’IFAB une nouvelle idée concernant les règles de hors-jeu.

La FIFA favorable à une nouvelle règle du hors-jeu

Selon Wenger, un joueur ne serait plus hors-jeu tant qu’une partie de son corps serait dans l’alignement du dernier défenseur adverse. Il s’agit d’une différence radicale par rapport aux règles actuelles. Les joueurs doivent désormais garder tout leur corps (sauf les bras) derrière ou au niveau du dernier défenseur en ligne.

Le changement de règle proposé a intrigué Infantino. Le président de la FIFA avait précédemment révélé que le sport envisagerait de modifier les règles concernant le hors-jeu. « La règle du hors-jeu a évolué au cours des 100 dernières années et nous en discutons à nouveau », proclamait Infantino il y a quelques années.

« Nous cherchons à voir si nous pouvons améliorer la règle du hors-jeu, non pas à cause du VAR mais parce que nous voulons favoriser le football offensif. »

Le nombre total d’avis VAR peut rester le même

Les fans de football ont actuellement des opinions variées sur l’utilisation du VAR. Certains disent que pinailler chaque détail tue le flux et la passion des matchs. D’autres, cependant, veulent simplement que les arbitres prennent la bonne décision dans les matchs, quoi qu’il arrive. Néanmoins, la mise en œuvre du VAR varie certainement en fonction de la ligue et des personnes impliquées.

Le média susmentionné affirme qu’il y a en moyenne quatre avis de hors-jeu VAR à chaque match. Selon les nouvelles règles proposées, ces longs appels VAR pourraient être réduits de moitié. Cependant, en supposant qu’un mouvement soit effectué, les joueurs tenteraient alors d’étendre les règles en leur faveur. Cela créerait des problèmes similaires à ceux qui existent déjà.

Bien que les interruptions du VAR ne puissent pas apporter de changement significatif selon la règle proposée, il y aura certainement plus de buts à chaque match. C’est quelque chose que veut Infantino. Le changement potentiel des règles du hors-jeu est déjà testé par la FIFA.

PHOTO : IMAGO / Images médiatiques PRIME