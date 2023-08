La FIFA suspend Rubiales du football après un baiser non sollicité

La FIFA a suspendu provisoirement Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football (RFEF), de toute activité liée au football pendant 90 jours après avoir embrassé non sollicité Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde.

Malgré la pression croissante tout au long de la semaine, notamment l’ouverture par la FIFA d’une procédure disciplinaire jeudi, Rubiales a refusé de démissionner vendredi, affirmant que le baiser était « mutuel et consentant ».

– Retraçant les cinq années controversées du président de la Fédération espagnole à la tête de la Fédération espagnole

Hermoso a répondu dans un communiqué plus tard dans la journée, réfutant la version des événements de Rubiales et affirmant qu’elle « se sentait vulnérable et victime d’une agression, un acte impulsif et sexiste qui n’était pas à sa place et sans le consentement de ma part ».

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a déclaré samedi : « Le président de la Commission de discipline de la FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colombie), usant des pouvoirs accordés par l’article 51 du Code disciplinaire de la FIFA (FDC), a décidé aujourd’hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toutes les activités liées au football au niveau national et international.

« Cette suspension, qui entrera en vigueur aujourd’hui, est pour une période initiale de 90 jours, en attendant la procédure disciplinaire ouverte contre M. Luis Rubiales, jeudi 24 août.

« De même, le président de la Commission de Discipline de la FIFA et afin de préserver, entre autres facteurs, les droits fondamentaux de la joueuse de l’équipe nationale Mme Jennifer Hermoso et le bon ordre de la procédure disciplinaire devant cette instance disciplinaire, a émis deux directives supplémentaires. (article 7 FDC) par lequel il ordonne à M. Luis Rubiales de s’abstenir, par lui-même ou par des tiers, de contacter ou de tenter de contacter la joueuse professionnelle de l’équipe nationale espagnole de football Mme Jennifer Hermoso ou son environnement proche.

« De même, il est ordonné à la RFEF et à ses responsables ou employés, directement ou par l’intermédiaire de tiers, de s’abstenir de contacter la joueuse professionnelle de l’équipe nationale espagnole Mme Jennifer Hermoso et son environnement proche. »