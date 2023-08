La FIFA suspend les baisers avec le président du football espagnol

Luis Rubiales a été sanctionné par l’instance dirigeante du sport pour sa démonstration d’affection « non consensuelle » avec une star féminine

La FIFA a suspendu le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, pour 90 jours, tout en poursuivant son enquête sur le baiser prétendument forcé qu’il aurait donné à la joueuse vedette Jenni Hermoso après que l’équipe nationale du pays a remporté la Coupe du monde féminine au début du mois à Sydney.

Rubiales est provisoirement interdit de participer à des activités liées au football aux niveaux national et international, dans l’attente d’une procédure disciplinaire à son encontre, a annoncé samedi la FIFA dans un communiqué. La Commission de Discipline de la FIFA a également ordonné à Rubiales et à tous les officiels et membres du personnel de la RFEF de s’abstenir de contacter Hermoso, directement ou par l’intermédiaire de tiers, pendant que son enquête est en cours.

« La Commission de Discipline de la FIFA ne fournira aucune information supplémentaire sur ces procédures disciplinaires jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prise », » a déclaré l’instance dirigeante du football. « La FIFA réitère son engagement absolu à respecter l’intégrité de toutes les personnes et condamne donc avec la plus grande vigueur tout comportement contraire. »

Le baiser en question a eu lieu sur le podium des vainqueurs après que l’Espagne a battu l’Angleterre pour remporter la Coupe du monde féminine le 20 août. Rubiales, qui a également été filmé en train de saisir son entrejambe après le coup de sifflet final, a embrassé Hermoso et l’a embrassée sur les lèvres pendant la célébration de la victoire.

Hermoso, la meilleure buteuse de tous les temps de l’histoire du football féminin espagnol, a qualifié le comportement du chef de la RFEF « sexiste, impulsif, déplacé et non consensuel. » Elle a émis un déclaration vendredi, en disant: «Je tiens à réitérer que je n’ai pas aimé ce qui s’est passé. Je me sentais vulnérable et j’ai été victime d’une agression. L’équipe nationale féminine s’est engagée à ne plus jouer jusqu’à la démission de Rubiales et des autres dirigeants de la fédération.

La RFEF a répondu en menaçant d’engager des poursuites judiciaires contre Hermoso pour défendre Rubiales. La fédération a déclaré qu’elle présenterait des preuves pour contrer « chacun des mensonges propagés soit par quelqu’un au nom du joueur, soit, si c’est le cas, par le joueur lui-même. » Rubiales a refusé de démissionner et a affirmé avoir demandé et obtenu la permission d’Hermoso de lui donner « un petit bisou. » Il a ajouté qu’il était la cible de « fausses féministes » pour «Meurtre social».

Le Conseil des sports du gouvernement espagnol a annoncé vendredi qu’il suspendrait Rubiales le temps que son cas soit examiné par un tribunal arbitral. Si le tribunal estime qu’il a enfreint la réglementation sportive espagnole, comme les dispositions sur « dignité et décorum » et « abus d’autorité » il pourrait être banni entre deux et 15 ans.