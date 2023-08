La FIFA suspend le patron du football espagnol Luis Rubiales après le scandale du baiser de Jenni Hermoso lors de la Coupe du monde

Points clés La FIFA a suspendu Luis Rubiales après avoir ouvert une enquête disciplinaire.

Rubiales est sous le feu des critiques après avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Rubiales dit qu’il ne démissionnera pas à cause du scandale des baisers.

La FIFA a suspendu de ses fonctions le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, pendant que sa commission de discipline enquête sur sa conduite lors de la finale de la Coupe du monde féminine, qui comprenait notamment le fait d’avoir embrassé une joueuse sans son consentement.

La FIFA a déclaré que Rubiales était démis de ses fonctions de footballeur pour 90 jours « dans l’attente de la procédure disciplinaire ouverte » contre lui jeudi.

Rubiales a refusé de démissionner de sa présidence du football vendredi lors d’une réunion d’urgence où il devait quitter sous la pression intense du gouvernement espagnol, des joueuses ainsi que des clubs et des officiels de football.

La footballeuse espagnole Jenni Hermoso. Source: SIPA États-Unis / Photo de presse sportive La FIFA n’a donné aucun calendrier pour une décision de son comité disciplinaire.

Les juges disciplinaires de l’organisme peuvent imposer des sanctions aux individus allant des avertissements et amendes à la suspension du sport.

Les vainqueurs de la Coupe du monde féminine menacés de poursuites judiciaires

La décision de la FIFA est intervenue après que la fédération espagnole ait même menacé de prendre des mesures contre la joueuse vedette Jenni Hermoso pour avoir refusé d’accepter la version de Rubiales du baiser qui s’est produit lors de la remise des médailles et des trophées sur le terrain. .

Dans un communiqué publié samedi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé qu’elle intenterait une action en justice suite aux propos d’Hermoso à propos de Rubiales.

RFEF a déclaré que cela montrerait qu’il y avait eu des mensonges sur ce qui s’était passé de la part d’Hermoso ou de personnes parlant en son nom.

Un communiqué publié sur le site Internet de la fédération indique que, « compte tenu de la gravité du contenu » d’un communiqué de presse du syndicat des joueurs, celle-ci intenterait une action en justice pour défendre l’honneur de Rubiales.

Cependant, il n’a pas précisé la nature de l’action en justice.

Ce que la suspension de la FIFA signifie pour Rubiales

La suspension de la FIFA devrait empêcher Rubiales de travailler dans le football ou d’avoir des contacts avec d’autres officiels.

Le juge disciplinaire de la FIFA, Jorge Palacio, est également intervenu samedi pour protéger les « droits fondamentaux » d’Hermoso et l’intégrité du dossier disciplinaire.

Palacio a ordonné à Rubiales « de s’abstenir, par lui-même ou par des tiers, de contacter ou de tenter de contacter la joueuse professionnelle de l’équipe nationale espagnole de football, Mme Jennifer Hermoso, ou son environnement proche », a indiqué la FIFA dans un communiqué.

« De même, il est ordonné à la RFEF (fédération espagnole de football) et à ses responsables ou employés, directement ou par l’intermédiaire de tiers, de s’abstenir de contacter la joueuse professionnelle de l’équipe nationale espagnole Mme Jennifer Hermoso et son environnement proche », a indiqué la FIFA.

Palacio est une avocate colombienne et ancienne membre de la Cour constitutionnelle qui a travaillé dans le domaine des droits des femmes.

Soutien à Hermoso alors que les entraîneurs démissionnent

Le vice-président de la Fédération espagnole, Rafael del Amo, qui était en charge du football féminin, a démissionné. Quatre entraîneurs adjoints de l’équipe senior d’Espagne, deux entraîneurs des équipes féminines de jeunes et cinq autres membres du personnel des équipes féminines senior et junior ont également démissionné samedi.

Pendant ce temps, les messages de soutien à Hermoso affluent.

Avant leur match contre Gérone samedi, les joueurs de l’équipe masculine de Séville portaient des T-shirts avec le message « C’est fini », faisant écho aux mots publiés par la coéquipière d’Hermoso et double vainqueur du Ballon d’Or, Alexia Putellas, sur les réseaux sociaux.

Manifestants exigeant la démission du président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales. Source: EFE / Mariscal/EPA L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a condamné le comportement de Rubiales lors d’une conférence de presse d’avant-match. « C’est totalement inacceptable », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid, Barcelone et d’autres clubs ont publié des déclarations critiquant Rubiales et soutenant la décision du gouvernement de l’évincer. Le syndicat des joueurs européens et la ligue féminine espagnole ont tous deux soutenu Hermoso.

Les partis politiques de gauche et de droite en Espagne ont déclaré que Rubiales n’était pas apte à conserver son poste. Les compagnies aériennes Iberia et d’autres sponsors de la fédération ont déclaré qu’elles étaient également aux côtés du gouvernement.

Rubiales refuse de se retirer

Rubiales a également refusé d’écouter les appels à la démission, conduisant l’équipe nationale à la mutinerie et le gouvernement à dénoncer ses « actions machistes ».

Vendredi, lors d’une assemblée générale d’urgence de la fédération, Rubiales s’est déclaré victime d’une chasse aux sorcières menée par de « fausses féministes ».

Dans une déclaration commune envoyée via leur syndicat FUTPRO, les 23 membres de l’équipe vainqueur de la coupe, dont Hermoso, ainsi que 32 autres membres de l’équipe, ont déclaré qu’ils ne joueraient pas les matches internationaux tant que Rubiales resterait à la tête de la RFEF.

Dans le même communiqué, Hermoso a démenti l’affirmation de Rubiales selon laquelle le baiser qu’il lui avait donné lors de la cérémonie de remise des médailles après que l’Espagne ait battu l’Angleterre 1-0 en finale à Sydney, en Australie, était consensuel.

« Je ne tolère pas que ma parole soit mise en doute et encore moins quand des mots que je n’ai pas prononcés sont inventés », a-t-elle écrit.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté jeudi que Rubiales envisageait de se retirer. Au lieu de cela, il a déclaré à l’assemblée majoritairement masculine que le baiser était « mutuel et avec le consentement » d’Hermoso.

Peu de temps avant le baiser forcé, Rubiales s’était saisi l’entrejambe dans un geste de victoire obscène, alors qu’il se tenait près de la reine d’Espagne Letizia et de la princesse Sofia, âgée de 16 ans.

La combinaison du geste et du baiser non sollicité a fait .

La première tentative de réponse au scandale a été une déclaration publiée par la fédération nationale espagnole au nom d’Hermoso, dans laquelle elle aurait minimisé l’incident.

Rubiales occupe le poste d’élu n°3 au sein de l’UEFA, l’instance dirigeante européenne. L’UEFA lui verse 420 000 dollars australiens par an, plus frais.

Ni l’UEFA ni son président, Aleksander Ceferin, n’ont commenté le scandale Rubiales.