La FIFA suspend le chef du football espagnol Luis Rubiales pour avoir embrassé Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde

La FIFA a suspendu samedi Luis Rubiales de son poste de président de la fédération espagnole de football pour avoir embrassé sur les lèvres la joueuse espagnole de la Coupe du monde féminine Jenni Hermoso et lui a interdit d’entrer en contact avec elle.

« (Nous) avons décidé aujourd’hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toutes activités liées au football aux niveaux national et international », a déclaré l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué, expliquant que cette suspension durerait 90 jours, en attendant la procédure disciplinaire.

La victoire de l’équipe féminine espagnole a été marquée par ce moment sombre qui restera à jamais gravé dans les livres d’histoire après la grave faute de Luis Rubiales.

L’incident s’est produit lors de la cérémonie de présentation, où Ruibales a été vu devant la caméra, prenant contact avec Hermoso. Le joueur avait également exprimé son malaise face à son comportement dans un Instagram Live pris par un autre joueur, mais n’a pas tardé à se rétracter, probablement en raison de la pression des autorités supérieures.

Mais après l’indignation du public et la position de l’équipe féminine contre Rubiales, il est devenu clair que l’incident franchissait effectivement des limites avec lesquelles Hermoso n’était pas à l’aise et a exigé la démission de Rubiales. Dans un premier temps, il s’était excusé pour son comportement mais était revenu sur sa déclaration, affirmant qu’il s’agissait d’un « bec consensuel », selon des informations de l’AFP. Il a également refusé de démissionner de son poste et a également insisté sur cette décision. Il a qualifié la pression exercée pour démissionner de tentative de « l’assassiner publiquement ».

Il a présenté ses excuses pour s’être attrapé l’aine alors qu’il célébrait la victoire de l’équipe féminine espagnole à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Rubiales a été cité par l’AFP, disant : « Je tiens à m’excuser pour les actes qui se sont produits dans un moment d’euphorie, j’ai attrapé cette partie de mon corps et je l’ai fait en regardant Jorge Vilda (l’entraîneur).

Parmi les clubs de haut niveau, ni le Real Madrid ni Barcelone n’ont parlé de l’incident, mais c’est l’Atletico Madrid qui a condamné ces actes et a exigé la démission de Rubiales.

Parmi les joueurs masculins, c’est l’attaquant du Real Betis, Borja Iglesias, qui a renoncé à jouer pour l’équipe nationale espagnole en signe de protestation contre les actions de Luis Rubiales et a juré de ne jamais jouer pour l’équipe jusqu’à ce qu’il y ait un changement, faisant référence au démission de Luis Rubiales.