La FIFA soutient une étude menée par l’Arabie saoudite sur les Coupes du monde tous les 2 ans

La FIFA réalisera une étude de faisabilité sur l’organisation de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde Féminine tous les deux ans après avoir soutenu une proposition lors de son congrès annuel de vendredi.

Les deux compétitions ont actuellement lieu tous les quatre ans, mais la Fédération saoudienne de football (SAFF) a proposé une étude sur l’impact du passage à tous les deux ans.

« Nous pensons que l’avenir du football est à un moment critique. Les nombreux problèmes auxquels le football est confronté ont maintenant été exacerbés par la pandémie en cours », a déclaré le président du SAFF, Yasser Al-Misehal.

« Il est temps de revoir la manière dont le jeu mondial est structuré et de réfléchir à ce qui est le mieux pour l’avenir de notre sport. Cela devrait indiquer si le cycle de quatre ans actuel reste la base optimale pour la gestion du football tant du point de vue de la compétition que du point de vue commercial , » il ajouta.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’a qualifiée de « proposition éloquente et détaillée » avec 166 fédérations nationales votant pour et 22 contre.

S’exprimant après le congrès, Infantino a déclaré aux journalistes que l’étude examinerait les compétitions dans le contexte de la révision du calendrier global des matches internationaux.

« Ce que je pense n’a pas d’importance pour le moment, les résultats de l’étude importent peu », a-t-il déclaré.

« Nous devons aborder cette étude avec un esprit ouvert … nous connaissons la valeur de la Coupe du monde croyez-moi, nous savons aussi l’impact que la Coupe du monde peut avoir. »

Mais Infantino s’est demandé si le système actuel de qualifications régulières tout au long d’un an avant les championnats continentaux et les Coupes du monde était le meilleur modèle.

« Pensons-nous vraiment que c’est la bonne voie pour le football quand nous entendons dire que les fans disent qu’ils veulent des jeux plus significatifs, des jeux moins insignifiants, tous ces points doivent être pris en compte.

« Nous en discuterons, nous l’analyserons mais nous mettrons, dans toutes les discussions, l’élément sportif comme priorité et non l’élément commercial », a-t-il déclaré, sachant que tenir deux fois plus de Coupes du monde ne signifierait pas doubler les revenus. .