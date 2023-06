La FIFA signe un accord sur la télévision de la Coupe du monde féminine pour les principales nations européennes

La Coupe du monde féminine sera diffusée en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, en Allemagne et en Italie après que l’instance dirigeante de la FIFA a prolongé son accord avec l’Union européenne de radiodiffusion (UER), mettant fin à la menace d’une panne d’électricité dans les meilleures nations européennes du football.

Les droits du tournoi de cette année sont vendus séparément de la Coupe du monde masculine pour la première fois et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré le mois dernier que les cinq pays seraient confrontés à un black-out à moins que des offres « inacceptables » ne soient améliorées.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En octobre 2022, la FIFA et l’UER, qui représente les organisations médiatiques nationales du continent, avaient annoncé un premier accord confirmant que la Coupe du monde serait diffusée en clair sur 28 territoires européens.

Cet accord a maintenant été étendu pour couvrir les cinq pays, ainsi que l’Ukraine.

« La FIFA est ravie d’élargir l’accord avec l’Union européenne de radiodiffusion pour la transmission de la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA … assurant ainsi une exposition maximale au tournoi », a déclaré Infantino dans un communiqué.

« Dans le cadre de cet accord, l’UER s’est engagée à travailler à la diffusion d’au moins une heure de contenu hebdomadaire dédié au football féminin sur sa propre plateforme numérique et son réseau de diffusion.

« Cela offrira une énorme opportunité de promotion et de visibilité pour le football féminin, ce qui est une priorité absolue pour nous, conformément à l’engagement de la FIFA envers le développement à long terme de ce sport. »

Le tournoi sera diffusé par ITV et BBC en Grande-Bretagne, ARD et ZDF en Allemagne, France Télévisions, RAI (Italie) et RTVE (Espagne). Les détails financiers de l’échange n’ont pas été divulgués.

Environ 1,12 milliard de téléspectateurs ont regardé la Coupe du monde féminine 2019 en France sur toutes les plateformes, a déclaré la FIFA.

Infantino avait déclaré que les diffuseurs n’avaient initialement offert que 1 à 10 millions de dollars pour les droits du tournoi de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande, contre 100 à 200 millions de dollars pour la Coupe du monde masculine.

La neuvième Coupe du monde féminine débute à Sydney et Auckland le 20 juillet.