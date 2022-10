La FIFA s’engage à améliorer la sécurité du football indonésien après la tragédie

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le président de l’instance dirigeante mondiale du football a rencontré mardi le président indonésien et s’est engagé à aider à améliorer la sécurité du stade afin d’éviter la répétition d’une tragédie au cours de laquelle la police a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match, provoquant un béguin qui a tué 132 personnes. les gens en tant que spectateurs ont tenté de fuir.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il apporterait des experts et des investissements pour améliorer les infrastructures dans ce pays de plus de 276 millions d’habitants, obsédé par le football, car “ils aiment le football et nous leur devons que lorsqu’ils vont voir des matchs, ils sont sûrs et sécurisés”. .”

Il a déclaré que la FIFA travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement, la Confédération asiatique de football et la Fédération indonésienne de football pour garantir le bon déroulement de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui sera organisée par l’Indonésie l’année prochaine.

“Ma présence ici est le signe d’un nouveau départ pour le football en Indonésie”, a déclaré Infantino lors d’une conférence de presse conjointe avec le président indonésien Joko Widodo. “Ce que je peux garantir au président, ce que je peux garantir à tout le peuple indonésien, c’est que la FIFA est ici avec vous.”

La tragédie du 1er octobre dans un stade de la ville de Malang, dans l’est de Java, qui a tué 132 personnes, dont 43 enfants, a été l’une des catastrophes sportives les plus meurtrières au monde. Environ 580 spectateurs ont été blessés, a indiqué le gouvernement.

Une équipe d’enquête mise en place par Widodo en réponse à un tollé national a conclu vendredi que les gaz lacrymogènes étaient la principale cause de la tragédie.

Il a déclaré que la police en service ne savait pas que l’utilisation de gaz lacrymogène est interdite dans les stades de football et l’a utilisé “sans distinction” sur le terrain, les tribunes et à l’extérieur du stade, provoquant la précipitation de plus de 42 000 spectateurs à l’intérieur du stade de 36 000 places. les sorties.

L’équipe d’enquête, qui comprenait des responsables gouvernementaux, des experts et des militants du football et de la sécurité, a également conclu que l’association nationale de football, connue sous le nom de PSSI, avait fait preuve de négligence et avait ignoré les réglementations, et a exhorté son président et son comité exécutif à démissionner.

La police a tiré des gaz lacrymogènes à la fin du match lorsque les supporters ont inondé le terrain de colère après que leur équipe, l’Arema FC, ait été battue lors d’un match à domicile pour la première fois en 23 ans par son rival Persebaya Surabaya. Seuls les supporters d’Arema ont assisté au match, car les organisateurs avaient interdit les supporters de Persebaya en raison de l’histoire indonésienne de rivalités violentes dans le football.

La police nationale a limogé les chefs de police de la province de Java oriental et du district de Malang et suspendu neuf autres officiers pour violation de l’éthique professionnelle.

Les autorités ont déclaré qu’elles engageaient des poursuites pénales contre six personnes pour négligence, dont le chef de l’organisateur de la ligue, PT Liga Indonesia Baru, deux responsables de l’Arema FC et trois policiers qui ont autorisé ou ordonné aux policiers d’utiliser des gaz lacrymogènes. Chacun pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

Malgré la passion nationale pour le sport, PSSI a longtemps lutté pour gérer le football en Indonésie en raison des liens étroits du jeu avec la politique et des années de corruption, de violence et de mauvaise gestion.

L’obtention du droit d’accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans l’année prochaine a été une étape majeure dans le développement du football indonésien, laissant espérer qu’un tournoi réussi aiderait à résoudre des problèmes de longue date.

Widodo a insisté sur le fait que l’Indonésie accueillera le tournoi de manière professionnelle et selon les normes de sécurité de la FIFA.

“Nous avons convenu que cette tragédie est une leçon très importante pour le football indonésien et aussi pour le monde”, a déclaré Widodo.

Il a déclaré que son administration avait accepté de transformer complètement le football indonésien pour garantir que tous les aspects soient gérés conformément aux normes de sécurité de la FIFA.

Pendant son séjour à Jakarta, Infantino doit également rencontrer l’équipe d’enquête pour discuter des résultats de son enquête et de ses recommandations au gouvernement, et s’entretenir avec le comité exécutif de la PSSI, qui cherche à reprendre la ligue, qui a été suspendu depuis le drame.

