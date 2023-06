La FIFA a annoncé mercredi qu’elle avait conclu un accord avec l’Union européenne de radiodiffusion (UER) pour téléviser la Coupe du monde féminine 2023, évitant ainsi une panne controversée dans les « cinq grands » pays européens.

L’accord fait suite à une impasse entre l’instance dirigeante du football mondial et les diffuseurs en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni concernant les droits de la compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août.

« La FIFA est ravie d’élargir l’accord avec l’Union européenne de radiodiffusion pour la transmission de la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA afin d’inclure les cinq principaux marchés au sein de leurs réseaux existants, à savoir la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que l’Ukraine, assurant ainsi une exposition maximale au tournoi », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur le site Internet de l’instance du football.

Aucun détail financier de l’accord n’a été annoncé.

Infantino avait critiqué les diffuseurs des pays européens des «cinq grands» pour avoir offert nettement moins que le montant payé pour diffuser la Coupe du monde masculine.

L’une des pierres d’achoppement en Europe était le décalage horaire, ce qui signifie que les matchs seront souvent joués tôt le matin sur le continent, mais Infantino a déclaré que ce n’était pas une excuse.

En octobre dernier, la FIFA et l’UER ont conclu un accord pour 28 pays. La liste élargie de 34 nations de mercredi a omis les noms de plusieurs nations européennes participant à la Coupe du monde : la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et le Portugal.

L’accord avec l’UER impliquait des réseaux qui diffusaient des chaînes gratuites plutôt que des chaînes par abonnement.

La FIFA a répertorié ARD et ZDF en Allemagne, BBC et ITV au Royaume-Uni, France Télévisions, RAI en Italie et RTVE en Espagne. En France, M6, qui ne fait pas partie de l’UER, a également été annoncé comme diffuseur.

– « Le plus excitant et à la croissance la plus rapide » –

« La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est l’un des événements sportifs les plus passionnants et à la croissance la plus rapide et nous nous engageons à travailler main dans la main avec la FIFA pour garantir que le football féminin soit apprécié par le plus grand nombre de personnes possible à travers le continent », a déclaré le directeur de l’UER. le général Noel Curran.

La Coupe du monde féminine se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août et sera la première à réunir 32 équipes.

Il verra également le prix global des équipes participantes augmenter à 150 millions de dollars, en forte hausse par rapport aux 50 millions de dollars de 2019 et une énorme augmentation par rapport aux 15 millions de dollars de 2015.

Le chiffre reste dérisoire par rapport aux 440 millions de dollars de prix de la Coupe du monde masculine 2022 à 32 équipes.

« Nous avons un bon produit, le meilleur du sport féminin », a déclaré le mois dernier à l’AFP la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura.

« Tout le monde parle d’égalité. Nous voudrions que ces mots soient transformés en actions. L’action la plus simple est de valoriser la Coupe du Monde au juste prix. C’est tout ce que nous demandons. »

Le directeur de l’ARD, Axel Balkausky, avait précédemment déclaré que son réseau avait proposé une offre équitable pour les droits et avait déclaré aux diffuseurs du journal allemand FAZ « ne se laisseraient pas faire chanter ».

Mercredi, le patron de la FA allemande, Bernd Neuendorf, a déclaré dans un communiqué qu’il était « ravi » « d’éviter un black-out » et d’avoir un accord qui serait « d’une importance énorme pour le développement futur du football féminin en Allemagne ».

L’entraîneure allemande Martina Voss-Tecklenburg a remercié « toutes les personnes impliquées pour être parvenues à un accord ».

« Maintenant, nous pouvons entrer dans la phase de préparation avec encore plus d’élan et d’énergie positive. »

En mai, la capitaine allemande Alexandra Popp a accusé les administrateurs de « mots vides » dans le conflit en cours, affirmant qu’un black-out de la Coupe du monde serait « si mauvais pour le football féminin ».

