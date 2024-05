La FIFA s’apprête à revenir sur les réformes adoptées après le scandale de corruption

Le rapport de 12 pages visait à sauver l’instance dirigeante du football, la FIFA, en cette période de crise existentielle.

Rempli de propositions de réforme et rédigé par plus d’une douzaine de professionnels du football en décembre 2015, le rapport était la meilleure occasion pour la FIFA de montrer à ses partenaires commerciaux, aux enquêteurs américains et à des milliards de fans qu’on pouvait à nouveau lui faire confiance après l’un des plus grands scandales de corruption dans le sport. histoire.

Dans puces et sections numérotées, le rapport défendait des idées nobles telles que la responsabilité et l’humilité. Il proposait également des changements concrets et, pour la FIFA, révolutionnaires : transparence dans la manière dont les décisions majeures étaient prises ; limitation du mandat des hauts dirigeants et nouvelles limites du pouvoir présidentiel ; et l’abolition des comités bien financés, largement considérés comme un système de corruption institutionnelle.

Et là, sur la dernière page du rapport, au fond d’une liste de ses auteurs, figurait le nom de celui qui se présente comme le sauveur de la FIFA : Gianni Infantino.