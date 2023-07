La FIFA renonce au brassard arc-en-ciel pour la Coupe du monde féminine

Le brassard de capitaine arc-en-ciel anti-discrimination « One Love » interdit lors de la Coupe du monde masculine au Qatar ne sera pas non plus porté lors de la Coupe du monde féminine le mois prochain, après que la FIFA a opté pour une version modifiée multicolore influencée par le drapeau panafricain et drapeau pansexuel.

La FIFA a dévoilé vendredi huit brassards que les capitaines des 32 équipes peuvent choisir de porter en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant le tournoi, qui se déroule du 20 juillet au 20 août. 20.

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

Le brassard « One Love », avec sa palette de couleurs connue comme symbole de la fierté LBGTQ+, a été porté par les capitaines lors des Championnats d’Europe féminins en 2022.

Cette option « Unite for Inclusion » choisie est en forme de cœur et multicolore, mais pas tout à fait l’arc-en-ciel que l’équipe d’Allemagne voulait utiliser lors du tournoi, où un certain nombre de joueurs gays seront parmi plus de 700 sélectionnés sur les listes d’équipes.

La FIFA a déclaré que cette option multicolore était influencée par le drapeau panafricain et le drapeau pansexuel.

Les brassards ont été développés au cours de mois de discussions avec les fédérations nationales alors que la FIFA visait à éviter de répéter l’impasse chaotique avec les joueurs et les officiels européens l’année dernière qui s’est propagée au cours des deux premiers jours de matchs au Qatar.

La FIFA a déclaré vendredi que l’option d’inclusion avait été élaborée avec le bureau des droits de l’homme des Nations Unies à Genève.

Les huit modèles de brassards choisis correspondent aux huit tours de matchs du tournoi. Chacun favorisera la prise de conscience d’une cause sous le thème « Le football unit le monde ».

Les capitaines auront trois options pour le brassard qu’ils portent.

Ils peuvent soit porter le brassard « Football Unites the World », brassard correspondant à l’une des huit causes, soit porter le brassard attribué à chaque tour.

Les huit thèmes choisis par la FIFA et les 32 nations sont :

Unis pour l’inclusion — en partenariat avec l’ONU Droits de l’homme

Unissons-nous pour les peuples autochtones — en partenariat avec ONU Droits de l’homme

Unis pour l’égalité des sexes – en partenariat avec ONU Femmes

Unite for Peace – en partenariat avec le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Unis pour l’éducation pour tous — en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Unite for Zero Hunger — en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes — en partenariat avec ONU Femmes

Le football est joie, paix, amour, espoir et passion — en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Ces thèmes seront également mis en avant lors de certains jours de match avec des messages diffusés sur des panneaux publicitaires et des drapeaux à l’intérieur des stades.

« [Football] peut braquer les projecteurs sur des causes très importantes dans notre société », a déclaré Infantino dans un communiqué.

« Après des discussions très ouvertes avec les parties prenantes, y compris les associations membres et les joueurs, nous avons décidé de mettre en lumière une série de causes sociales – de l’inclusion à l’égalité des sexes, de la paix à l’élimination de la faim, de l’éducation à la lutte contre la violence domestique – pendant les 64 matchs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.