La FIFA rend son verdict sur la “tête” de Cristiano Ronaldo dans le but de Bruno Fernandes contre l’Uruguay

Le Portugal s’est qualifié pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar alors que les Ibères ont remporté une victoire 2-0 contre l’Uruguay sur un doublé de Bruno Fernandes.

Le coup de pied de Fernandes en seconde période a scellé l’accord pour le Portugal, mais c’est son premier but qui est devenu un sujet de débat.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avec le match équilibré à 0-0 et les deux équipes à la recherche du premier but insaisissable du match, Fernandes a joué un délicieux centre dans la surface en repérant Cristiano Ronaldo à l’avant. L’ancienne star du Real Madrid a sauté le plus haut avant que le ballon ne rebondisse juste devant le gardien de but et ne valse au fond des filets.

Ronaldo, 37 ans, a célébré le but comme s’il s’agissait de ses propres affirmations établissant qu’il avait touché le ballon avant qu’il ne dépasse la ligne et le tableau de bord reflétait la même chose.

Mais, après une inspection plus approfondie, il a été révélé que l’attaquant talismanique n’avait en effet aucune connexion sur le ballon et le but a été accordé à Fernandes.

Suite à l’incident, la FIFA a publié un communiqué mardi.

“Dans le match entre le Portugal et l’Uruguay, en utilisant la technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de match officiel Al Rihla d’Adidas, nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match”, a déclaré le football international. lecture de la déclaration de l’organe directeur.

“Aucune force externe sur le ballon n’a pu être mesurée, comme le montre l’absence de ‘battements de cœur’ dans nos mesures. Le capteur IMU 500 Hz à l’intérieur de la balle nous permet d’être très précis dans notre analyse.”

Al Rihla, le ballon utilisé pour la toute première Coupe du monde au Moyen-Orient a été équipé des dernières technologies de pointe pour aider les officiels à prendre de meilleures décisions en plus de pouvoir calculer divers paramètres relatifs aux événements sur le champ.

Le Portugal est actuellement en tête du groupe H avec six points en deux matchs après des résultats favorables lors de leurs matchs contre le Ghana et l’Uruguay.

Le Portugal jouera son dernier match de phase de groupes contre la Corée du Sud le 2 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici