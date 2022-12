La FIFA rejette les appels à des équipes de 26 femmes pour la Coupe du monde 2023, malgré les appels de Sarina Wiegman et Martina Voss-Tecklenburg | Nouvelles du football

La FIFA a rejeté les demandes d’augmentation de la taille maximale des équipes à 26 lors de la Coupe du monde féminine de l’été prochain, bien que Sarina Wiegman soit parmi celles qui ont appelé à cette décision.

La patronne anglaise et son homologue allemande Marina Voss-Tecklenburg ont discuté de la proposition avec d’autres entraîneurs internationaux lors du tirage au sort de la finale de la Coupe du monde féminine en octobre, avec un certain nombre de personnes les rejoignant pour soutenir l’idée.

La Coupe du monde masculine en cours au Qatar a autorisé des équipes de 26 hommes, comme cela était autorisé pour les finales des Championnats d’Europe masculins et féminins en 2020 et 2021, tandis que le football s’est remis des effets de la pandémie de Covid-19.

La FIFA n’a pas explicitement donné les raisons de sa décision, mais Sky Sports Nouvelles a été informé que la Coupe du monde féminine commençant après la saison nationale, contrairement au Qatar actuellement, est terminée a joué un rôle dans leur réflexion.

Le tournoi devrait également se dérouler sur 31 jours, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à la compétition du Qatar, et toutes les nations qui devraient être impliquées en Australie et en Nouvelle-Zélande n’auraient pas soutenu cette décision.

En novembre, Wiegman a déclaré Sky Sports Nouvelles des équipes plus grandes étaient une nécessité pour protéger le bien-être des joueurs pendant le tournoi.

À quel point pouvez-vous être amical avec votre adversaire ?

Podcast Apple

En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci.

Ouvrir les options de confidentialité

Jen Beattie d’Arsenal et Izzy Christiansen d’Everton discutent du difficile équilibre entre amitié et rivalité dans le football féminin avec l’ancienne Lionne Rachel Yankey sur Trois joueurs et un podcast.

Le cadre du récent match WSL entre Manchester United et Aston Villa était Old Trafford et a vu les joueurs des deux équipes socialiser avant le match sur le célèbre terrain.

Le nouveau Sports du ciel podcast – dans lequel trois stars du football féminin discutent de trois sujets d’actualité – a commencé par la question “y a-t-il de la rivalité dans le football féminin?”