La FIFA rejette le plaidoyer de Zelensky pour la Coupe du monde – CNN

Le dirigeant ukrainien aurait demandé à faire un message vidéo avant la pièce maîtresse de dimanche

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a rejeté une demande du président ukrainien Vladimir Zelensky de comparaître par liaison vidéo avant la finale de la Coupe du monde au Qatar dimanche, selon CNN.

Zelensky aurait proposé de partager un message de “paix mondiale” avant le match entre la France, championne en titre, et l’Argentine au stade de Lusail, qui devrait être regardé par des centaines de millions de personnes dans le monde.

CNN rapporte que le plaidoyer a été rejeté par la FIFA, quittant le bureau de Zelensky “surpris par la réponse négative.”

Des pourparlers seraient en cours entre la FIFA et l’Ukraine malgré le camouflet apparent, et on ne sait pas si le message aurait été en direct ou préenregistré.

La FIFA a été contrainte de s’attaquer au problème de la politique qui empiète sur le football tout au long du tournoi au Qatar.

Avant le coup d’envoi, plusieurs équipes européennes ont juré que leurs capitaines porteraient des brassards «One Love» pour soutenir les droits des LGBT et d’autres causes.

Ils ont été contraints de reculer sous la menace de sanctions de la FIFA, qui a annoncé sa propre série de messages pour le tournoi, notamment “pas de discrimination” et « Le football unit le monde.

La FIFA avait exhorté les équipes à “Concentrez-vous sur le football” au Qatar dans une lettre adressée aux 32 nations en lice avant le tournoi.

La demande ukrainienne de publicité n’est peut-être pas surprenante étant donné les efforts déployés par Zelensky et son bureau pour attirer l’attention sur leur cause au milieu du conflit avec la Russie.

Le dirigeant ukrainien a même fait des discours vidéo lors d’événements tels que les Grammy Awards aux États-Unis.

Sur le plan sportif, Zelensky a rencontré le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach à Kiev plus tôt cette année, et a de nouveau partagé un appel téléphonique avec lui cette semaine.

La position apparente de la FIFA consistant à maintenir la politique hors du football survient malgré l’interdiction imposée à toutes les équipes russes de ses compétitions, qui est en place depuis fin février.

Les sanctions ont privé l’équipe russe de la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar.

À la veille du tournoi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également profité d’une apparition au sommet du G20 pour appeler la Russie et l’Ukraine à envisager “un un cessez-le-feu temporaire d’un mois pour la durée de la Coupe du monde, ou au moins la mise en place de certains corridors humanitaires ou tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme premier pas vers la paix.”

La Russie a accueilli avec succès la dernière édition de la Coupe du monde de football en 2018, qui s’est terminée par la finale en présence de dignitaires tels que Infantino et le président russe Vladimir Poutine à Moscou.