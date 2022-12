La FIFA rejette la protestation de la France contre le but refusé de Griezmann

La FIFA a rejeté la protestation de la France contre la décision du VAR de refuser le but d’Antoine Griezmann dans le temps additionnel lors de sa défaite 1-0 contre la Tunisie.

Griezmann pensait avoir marqué un égaliseur spectaculaire à la 98e minute du dernier match de groupe, mais à la suite d’un examen VAR, le but a été controversé pour hors-jeu, même si le défenseur Montassar Talbi a dirigé le ballon avant qu’il ne tombe sur l’attaquant français.

Mais la plainte de la France ne concernait pas la décision de hors-jeu elle-même, mais un échec du protocole VAR, ce qui signifiait qu’il ne s’agissait pas d’un examen valable car l’arbitre Matthew Conger avait déjà repris le jeu avec le coup d’envoi.

Conger a donné un coup de sifflet court pour le coup d’envoi, suivi instantanément – ​​mais avec un écart certain – par le coup de sifflet à plein temps. Si l’arbitre avait soufflé à plein temps après le but, la révision était possible. Mais le coup d’envoi invalide l’examen car une décision ne peut pas être modifiée une fois le jeu redémarré.

La France était furieuse et avait demandé que le but soit accordé et que le résultat soit changé en un match nul 1-1 par principe, car le changement de résultat n’aurait fait aucune différence pour les positions de groupe finales de l’une ou l’autre équipe.

“Nous rédigeons une plainte après que le but d’Antoine Griezmann a été, à notre avis, refusé à tort”, a déclaré la FFF dans un communiqué mercredi dernier. “Cette plainte doit être déposée dans les 24 heures après le coup de sifflet final.”

Il a fallu cinq jours à la commission de discipline de la FIFA pour émettre une réponse, avec un courte déclaration rejetant l’appel.

Il disait : “La Commission de Discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par l’Association française de football concernant le match de la Coupe du monde de football Tunisie contre France disputé le 30 novembre.”

Aucune autre information n’a été offerte.

Cependant, le protocole VAR, contenues dans les Lois du Jeu, indique spécifiquement qu’un résultat doit être maintenu s’il y a eu une telle erreur VAR. Il se lit comme suit : “En principe, une correspondance n’est pas invalidée en raison de … révision(s) d’une situation/décision non révisable.”