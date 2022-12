La FIFA réfléchit à l’idée d’une Coupe du monde tous les trois ans

La FIFA envisage d’autres changements à sa Coupe du monde, notamment l’organisation d’un tournoi tous les trois ans. Récemment, la FIFA a mis fin à ses projets de faire de la Coupe du monde un événement biennal.

Le gardien affirme que les discussions sur les changements à apporter à la Coupe du monde durent depuis des mois maintenant. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite clairement que le tournoi augmente en fréquence. Après que le monde du football ait rejeté sa proposition de deux ans, il est passé à l’idée triennale.

Potentiel de coupe du monde tous les trois ans

Des nations d’Afrique et d’Asie sont apparemment à l’origine de cette idée. Infantino a fait des commentaires intéressants sur ces domaines spécifiques en janvier. “Ce sujet n’est pas de savoir si nous voulons une Coupe du monde tous les deux ans, mais de savoir ce que nous voulons faire pour l’avenir du football”, a déclaré Infantino.

“Nous devons trouver des moyens d’inclure le monde entier pour donner de l’espoir aux Africains afin qu’ils n’aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure mais, plus probablement, la mort en mer”, a poursuivi Infantino. « Nous devons donner des opportunités, donner de la dignité. Pas par charité mais en permettant au reste du monde de participer.

La superstar française rejette l’idée

La superstar française Kylian Mbappé était moins que ravie à l’idée de jouer plus souvent la Coupe du monde. “C’est une chose spéciale parce que c’est tous les quatre ans… Si vous l’avez tous les deux ans, cela peut commencer à être normal de jouer une Coupe du monde”, a déclaré Mbappé. « Je veux dire que ce n’est pas normal. C’est quelque chose d’incroyable auquel vous pouvez jouer peut-être une ou deux fois dans votre vie.

En plus de modifier le calendrier du tournoi, la FIFA a également débattu de la modification de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Infantino avait auparavant voulu passer à 16 groupes de trois équipes. Néanmoins, il a heureusement révisé ces idées et s’est maintenant engagé à s’en tenir aux groupes normaux de quatre équipes.

En ce qui concerne la tenue du tournoi plus souvent, il semble que de nombreux fans et experts aient tendance à être d’accord avec Mbappé. Cependant, le succès sur le terrain de la Coupe du monde 2022 au Qatar a apparemment ressuscité les désirs d’Infantino pour que le tournoi se déroule plus souvent.

