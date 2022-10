La FIFA reçoit une demande d’interdiction de l’Iran, adversaire de la Coupe du monde des États-Unis

La FIFA a reçu une lettre demandant l’interdiction de l’Iran de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar. L’appel est même venu d’un groupe à l’intérieur du pays du Moyen-Orient.

Le groupe, par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats basé en Espagne, a demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, de suspendre le pays en raison d’une situation “profondément désagréable” en Iran pour les femmes. Ils disent aussi que les hommes ne sont même pas en sécurité à l’intérieur du pays non plus.

“La brutalité et la belligérance de l’Iran envers son propre peuple ont atteint un point de basculement, exigeant une dissociation sans équivoque et ferme du monde du football et du sport”, indique le communiqué. “L’abstinence historique de la FIFA dans les bourbiers politiques a souvent été tolérée lorsque ces situations ne se métastasent pas dans la sphère du football.”

« La situation des femmes en Iran est profondément désagréable dans le cadre politique et socio-économique plus large. Tragiquement, les mêmes maux et torts se perpétuent dans la sphère du football, ce qui signifie en fait que le football, qui devrait être un endroit sûr pour tout le monde, n’est pas un espace sûr pour les femmes ou même les hommes.

“Les femmes se sont toujours vu refuser l’accès aux stades à travers le pays et systématiquement exclues de l’écosystème du football en Iran, ce qui contredit fortement les valeurs et les statuts de la FIFA.”

Interdiction demandée pour l’Iran à la Coupe du monde

Les règles de la FIFA stipulent que les équipes ne peuvent exclure aucun groupe minoritaire d’assister aux matchs. De plus, les gouvernements des États de la FIFA ne peuvent pas diriger la fédération de football de cet État. Malgré ces règles, la FIFA n’a pas encore pris de décision sur la question.

L’instance dirigeante du sport a même précédemment affirmé qu’elle était consciente de sa responsabilité sur ces questions. Dans un communiqué, la FIFA a déclaré qu’elle “enverra un message clair selon lequel la discrimination ne sera tolérée sous aucune forme”.

La FIFA est sous pression depuis des mois pour bloquer l’Iran du tournoi. Open Stadiums, un groupe de protection des droits, a également déjà demandé une interdiction.

Actuellement, l’Iran affronte l’USMNT le 29 novembre lors de sa finale de phase de groupes. Ce serait potentiellement le dernier match de phase de groupes pour les deux équipes à la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / Xinhua