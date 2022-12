La FIFA publie une déclaration officielle sur le but controversé du Japon contre l’Espagne

Dans un bouleversement choquant de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Japon a battu l’Espagne 2-1 dans son match du Groupe E de la Coupe du Monde de la FIFA, pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que tête de table.

Malgré la défaite, l’Espagne a quand même réussi à se qualifier pour les KO grâce à une meilleure différence de buts, mais le point culminant a été les efforts du Japon pour étourdir l’Espagne. Cependant, tout cela a suscité une énorme controverse. Selon les internautes, le but du Japon à la 51e minute n’était pas légitime. Rembobinant un peu le jour du match, Ao Tanaka a envoyé le ballon au filet à la 51e minute. Cependant, il n’a pas été crédité au Japon immédiatement car les officiels ont vérifié si le ballon avait dépassé la ligne de touche ou non.

Après un contrôle VAR, le Japon a poussé un soupir de soulagement lorsque le but a été ajouté à son nom. Mais la décision n’a pas plu aux fans espagnols car de nombreuses images sous différents angles ont fait surface sur les réseaux sociaux, ce qui suggérait que la décision du VAR était erronée.

Les fans de football ont également débattu de toute la question sur les réseaux sociaux lorsque finalement, après deux jours, la FIFA a publié une déclaration officielle. Ils ont tweeté: “Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l’Espagne a été vérifié par VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu. Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non

“D’autres caméras peuvent offrir des images trompeuses, mais d’après les preuves disponibles, l’ensemble du ballon n’était pas hors jeu.”

La FIFA avait précédemment déclaré que la “courbure du ballon” restait à l’intérieur et que le ballon n’était donc pas hors jeu à ce moment-là. Alors que, selon l’IFAB, qui a établi les lois du jeu, il est clairement mentionné que le ballon est sorti lorsqu’« il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche au sol ou dans les airs ».

Alors que la victoire du Japon a pincé l’Espagne mais elle a brisé les rêves de l’Allemagne, cette dernière n’a pas pu se qualifier pour les huitièmes de finale même après avoir enregistré une victoire 4-2 sur le Costa Rica. De l’autre côté, le Japon sera désormais vu en action contre la Croatie le 5 décembre.

