La FIFA propose des changements tardifs au calendrier de la Coupe du monde du Qatar

Le Qatar a eu 12 ans pour planifier la Coupe du monde. Maintenant, avec les premiers matchs du tournoi dans un peu plus de 100 jours et le calendrier complexe des matchs annoncé il y a des mois, les organisateurs ont demandé des changements qui verraient l’événement commencer un jour plus tôt afin que le pays hôte puisse avoir une place en vedette dans le match d’ouverture.

Ces dernières années, le pays hôte de la Coupe du monde est apparu dans le premier match du tournoi, en tant que tête d’affiche de la cérémonie d’ouverture élaborée de l’événement d’un mois. Mais cette année, en rupture avec cette tradition, les organisateurs ont pris la décision inhabituelle de programmer le premier match du Qatar comme le troisième de quatre matches lors d’une première journée de compétition chargée le 21 novembre.

Maintenant, une proposition de déplacer le match du Qatar au 20 novembre a été envoyée aux plus hauts responsables de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football et l’organisateur de la Coupe du monde. Ces officiels, un groupe qui comprend les dirigeants des six confédérations mondiales de football et le président de la FIFA, Gianni Infantino, décideront de l’approuver ou non.