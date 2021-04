Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a averti mardi que les clubs impliqués dans la Super League européenne pourraient faire face à des «conséquences», alors que le contrecoup construit contre les plans profondément conflictuels.

Infantino a apporté son soutien à l’instance dirigeante du football européen alors qu’elle tente d’annuler une initiative qui menace sa prestigieuse Ligue des champions et la santé des compétitions nationales telles que la Premier League anglaise.

« Il est de notre devoir de protéger le modèle sportif européen, donc si certains choisissent de suivre leur propre chemin, ils doivent vivre avec les conséquences de leurs choix », a déclaré Infantino lors du congrès de l’UEFA en Suisse.

«Ils sont responsables de leurs choix.»

Douze clubs puissants – six d’Angleterre, et trois chacun d’Espagne et d’Italie – se sont inscrits pour la Super League, qui offre des places garanties à ses membres fondateurs et des milliards de dollars en paiements.

Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur sont les clubs anglais impliqués, ainsi que Barcelone, l’Atletico Madrid et le Real Madrid d’Espagne et le trio italien Juventus, AC Milan et Inter Milan.

Actuellement, les équipes doivent se qualifier pour la Ligue des champions chaque année grâce à leurs compétitions nationales et affronter une longue phase de groupes avant d’atteindre les dernières étapes très médiatisées.

La Super League garantirait chaque année une place à ses membres fondateurs, supprimant l’incertitude de qualification et les risques associés aux revenus.

Le plan de séparation a suscité une réaction furieuse de la part des supporters et des officiels, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin affirmant lundi qu’il était motivé par «l’avidité, l’égoïsme et le narcissisme», et le manager de Liverpool Jurgen Klopp affirmant que sa nature fermée n’était «pas juste».

Mardi, Ceferin a imploré les propriétaires de clubs, en particulier ceux des équipes de Premier League, de revenir sur les plans.

«Il est encore temps de changer d’avis. Tout le monde fait des erreurs », a déclaré le Slovène. « Les fans anglais méritent que vous corrigiez votre erreur, ils méritent le respect. »

Trois autres clubs devraient s’inscrire, dont «au moins deux» français, a indiqué une source à l’AFP. Le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, est un absent notable, tandis que le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, s’est distancé du projet.

Une menace sérieuse

Cinq autres clubs se qualifieront chaque année pour la compétition en milieu de semaine à 20 équipes, où deux groupes de 10 précéderont les quarts et demi-finales à deux jambes et une finale unique. Le concours doit être lancé «dès que possible».

Cela constitue une menace sérieuse pour l’UEFA, qui, avec les autorités de football anglaises, espagnoles et italiennes, ont déclaré que les clubs pourraient être interdits de compétition nationale et européenne.

Le gouvernement britannique a également déclaré qu’il envisageait d’invoquer le droit de la concurrence pour bloquer l’échappée.

« Le football doit changer »

Soutenue par la banque d’investissement américaine JP Morgan, la Super League offre aux clubs fondateurs un pot initial de 3,5 milliards d’euros (4 milliards de dollars) pour les investissements dans les infrastructures et pour compenser les coûts de la pandémie.

Les clubs, pour la plupart lourdement endettés et dotés d’énormes salaires de joueurs, devraient recevoir 10 milliards d’euros supplémentaires de «paiements de solidarité» pendant la durée de l’engagement initial – bien plus que les rendements disponibles en Ligue des champions.

Le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que les clubs anglais pourraient se trouver soumis à un examen formel en vertu de la loi antitrust britannique, qui empêche la formation de monopoles ou de cartels d’entreprise.

«Nous mettrons tout sur la table pour éviter que cela ne se produise», a déclaré le ministre, promettant une «réponse très ferme».

Cependant, les organisateurs de la Super League ont déclaré qu’ils déposeraient des requêtes devant le tribunal pour empêcher l’interdiction des joueurs et «assurer la mise en place et le fonctionnement sans faille» de la compétition, selon une lettre à Ceferin et Infantino vue par l’AFP.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, à la tête de la nouvelle ESL, a déclaré qu’il était «impossible» que les clubs soient expulsés de la Ligue des champions, dont les demi-finales à venir mettront en vedette Chelsea, Manchester City et le Real Madrid.

«Madrid ne sera pas expulsé de la Ligue des champions, certainement pas. Ni City, ni personne d’autre », a-t-il déclaré, insistant également sur le fait que les joueurs seraient toujours en mesure de représenter leurs équipes nationales.

«Le football doit continuer à changer et s’adapter à son époque. Le football perd tout intérêt. Il faut faire quelque chose », a déclaré Perez.

Le milieu de terrain de Liverpool James Milner est devenu le premier joueur de l’un des clubs impliqués à s’exprimer ouvertement contre le projet.

« Je ne peux que dire mon opinion personnelle, je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas », a déclaré Milner après le match nul de Liverpool en Premier League avec Leeds lundi.

Les supporters des deux clubs ont manifesté devant Elland Road avant le match, tandis que les joueurs de Leeds portaient des maillots arborant le logo de la Ligue des champions et les mots «gagnez-le» et «Le football est pour les fans» pendant l’échauffement.

Le manager de Liverpool, Klopp, a été irrité par le personnel de Leeds laissant des maillots similaires dans le vestiaire avant le coup d’envoi.

L’annonce de la séparation est intervenue quelques heures à peine avant que l’UEFA n’annonce un nouveau format de 36 équipes pour la Ligue des champions, conçu pour apaiser les plus grands clubs du continent.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici