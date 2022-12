La FIFA pourrait mettre fin aux matchs simultanés de la phase de groupes de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 a déjà été remplie de drames et de moments imprévisibles tout au long de la phase de groupes. Après tout, les prétendants au tournoi, la Belgique, l’Allemagne et l’Uruguay, ont tous été éliminés de la compétition. Des outsiders comme la Corée du Sud, le Japon et le Maroc se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale.

L’un des aspects les plus excitants de la Coupe du monde est le dernier tour des matches de la phase de groupes. Alors que les premiers matchs du tournoi sont espacés pour que les téléspectateurs puissent voir tous les matchs, les matchs finaux de chaque groupe se jouent en même temps. Ceci est fait pour s’assurer que toutes les équipes jouent de leur mieux et ne manipulent pas les matchs.

‘La honte de Gijón’ a changé les règles

La règle de jouer ces matchs en même temps a été mise en place en 1986. Elle a été mise en œuvre après un match arbitré sous le nom de “Disgrâce de Gijón” lors de la Coupe du monde de 1982. L’Allemagne de l’Ouest a battu l’Autriche 1-0 dans le match, mais les deux équipes se sont qualifiées pour la prochaine étape. Le match était le dernier à être joué dans le groupe et les deux équipes savaient exactement ce qui était nécessaire pour avancer.

L’Allemagne de l’Ouest a rapidement gagné 1-0 dans le match, puis les deux équipes ont terminé le match de manière terne. La FIFA a affirmé qu’aucune loi n’avait été enfreinte par l’une ou l’autre des équipes, mais a réorganisé les horaires de jeu pour la Coupe du monde suivante.

Plus de matchs de Coupe du monde simultanés, autres changements

Selon certaines rumeurs, la FIFA envisageait de passer à des groupes de trois équipes pour la Coupe du monde 2026. Cela signifierait très probablement la fin des matchs simultanés de la phase de groupes. Cette décision ouvrirait la porte au football défensif et éventuellement à la manipulation de matchs.

En 2022, les matchs simultanés de la Coupe du monde ont fourni un sérieux drame lors de la dernière journée de la phase de groupes.

La prochaine édition de la Coupe du monde verrait également 48 équipes impliquées au lieu de 32. Selon le nouveau plan, la FIFA mettrait trois équipes dans 16 groupes différents, par opposition au format actuel de huit groupes de quatre équipes.

Parallèlement au remaniement décevant de la phase de groupes, la FIFA pourrait également inclure des tirs au but pour les matchs nuls en phase de groupes. Cela donnerait potentiellement aux vainqueurs de la fusillade un point supplémentaire dans leur groupe.

Les fans de football, cependant, espèrent que l’instance dirigeante du sport changera d’avis sur les décisions. Les derniers matchs simultanés de la phase de groupes sont chaotiques et passionnants.

PHOTO : IMAGO / Sportimage