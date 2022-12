La FIFA pourrait abandonner les groupes de trois équipes pour la Coupe du monde 2026

Arsene Wenger, chef du football mondial de la FIFA, a déclaré qu’aucune décision finale n’avait encore été prise sur le format de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

La Coupe du monde 2022 a connu un grand drame alors que la phase de groupes a culminé avec les quatre équipes jouées simultanément, mais avec le tournoi final passant de 32 à 48 équipes, la FIFA doit trouver un nouveau système.

Cela fait presque six ans que le Conseil de la FIFA a voté pour augmenter la taille de la Coupe du Monde en janvier 2017 et a approuvé un format qui verrait les 48 équipes divisées en 16 groupes de trois équipes – les deux meilleures passant par un tour de 32.

Mais cela signifierait que les deux équipes du dernier match du groupe pourraient jouer un résultat spécifique pour envoyer les deux équipes au détriment de l’équipe qui ne jouerait pas, et cela a conduit à repenser. La FIFA a même évoqué la possibilité de mettre une séance de tirs au but à la fin de chaque match nul de la phase de groupes, mais même cela ne surmonterait pas les équipes jouant un score spécifique qui convenait aux deux.

Dimanche, Wenger a déclaré lors d’une conférence de presse pour le groupe d’étude technique de la FIFA que trois options étaient à l’étude. En plus de l’option à trois équipes, une autre suggestion est qu’il y aurait 12 groupes de quatre équipes, les meilleures équipes classées troisièmes progressant avec les deux premières. Une troisième option consiste à diviser la Coupe du monde en deux mi-temps distinctes de 24, chacune comprenant six groupes de quatre équipes. Le vainqueur de chaque mi-temps se retrouverait en finale.

Arsène Wenger supervise désormais le développement du jeu pour la FIFA. Getty Images

“Ce n’est pas décidé”, a déclaré Wenger. “Mais ce sera 16 groupes de trois, 12 groupes de quatre ou deux équipes de six groupes de quatre — comme vous organisez deux équipes.

“Je ne pourrai pas décider ça, ce sera décidé par la FIFA [Council]et je pense que ce sera fait l’année prochaine.”

Les villes officiellement sélectionnées pour accueillir les matchs de la Coupe du monde aux États-Unis sont : New York/New Jersey (MetLife Stadium) ; Los Angeles (Stade SoFi); Dallas (stade AT&T); Région de la baie de San Francisco (Levi’s Stadium); Miami (Hard Rock Stadium); Atlanta (Stade Mercedes-Benz); Seattle (Champ Lumen); Houston (stade NRG); Philadelphie (Lincoln Financial Field); Kansas City, Missouri (Arrowhead Stadium); et Boston (stade Gillette).